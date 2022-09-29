Глава Пентагону запропонував Данії допомогу США в розслідуваннях вибухів у Балтійському морі
Глава Пентагону Ллойд Остін запропонував Данії допомогу США в розслідуваннях вибухів на російських трубопроводах у Балтійському морі
Про це повідомляє Пентагон.
Глава Пентагону Ллойд Остін у середу, 28 вересня, у розмові з міністром оборони Данії висловив цілковиту підтримку безпеці в регіоні Балтики та запропонував допомогу США в розслідуванні вибухів на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.
Витоки газу в цих газопроводах сталися 27 вересня. В ЄС стверджують, що ці витоки є наслідком навмисних дій.
Ллойд Остін наголосив, що США "є відданими безпеці в Балтійському морі та своєму давньому союзнику Данії".
- У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску.
- 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
- Спецслужби США ще влітку попереджали федеральний уряд Німеччини про ризик можливих атак на російські трубопроводи, що пролягають дном Балтійського моря.
- У Кремлі відреагували на звинувачення у причетності Росії до інцидентів на газопроводах системи "Північний потік" і назвали їх "передбачувано безглуздими та абсурдними".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.85
Купівля 40.85Продаж 41.76
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе