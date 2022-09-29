Про це повідомляє Пентагон.

Глава Пентагону Ллойд Остін у середу, 28 вересня, у розмові з міністром оборони Данії висловив цілковиту підтримку безпеці в регіоні Балтики та запропонував допомогу США в розслідуванні вибухів на російських трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" у Балтійському морі.

Витоки газу в цих газопроводах сталися 27 вересня. В ЄС стверджують, що ці витоки є наслідком навмисних дій.

Ллойд Остін наголосив, що США "є відданими безпеці в Балтійському морі та своєму давньому союзнику Данії".

У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Спецслужби США ще влітку попереджали федеральний уряд Німеччини про ризик можливих атак на російські трубопроводи, що пролягають дном Балтійського моря.

У Кремлі відреагували на звинувачення у причетності Росії до інцидентів на газопроводах системи "Північний потік" і назвали їх "передбачувано безглуздими та абсурдними".

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