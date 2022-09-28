Вибухи на газопроводах "Північний потік": У Кремлі заявили, що ні вони, ні Європа не зацікавлені у ситуації
У Кремлі відреагували на звинувачення у причетності Росії до інцидентів на газопроводах системи "Північний потік" і назвали їх "передбачувано безглуздими та абсурдними"
Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє російська агенція "Интерфакс".
"Це передбачувано безглуздо та абсурдно висловлювати такі версії...Чи ми зацікавлені в цьому? Ні, ми не зацікавлені. Ми втратили маршрути постачання газу до Європи. Чи зацікавлена в цьому Європа, зокрема, локомотив європейської економіки – Німеччина? Ні, вони також зараз потрапили у дуже складне становище", – заявив він.
Пєсков заявив, що нинішня ситуація потребує "діалогу, оперативної взаємодії всіх сторін".
- У ніч на понеділок, 26 вересня, в газопроводі "Північний потік-2" сталося раптове падіння тиску.
- 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
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Спецслужби США ще влітку попереджали федеральний уряд Німеччини про ризик можливих атак на російські трубопроводи, що пролягають дном Балтійського моря.
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