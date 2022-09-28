Про це сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє російська агенція "Интерфакс".

"Це передбачувано безглуздо та абсурдно висловлювати такі версії...Чи ми зацікавлені в цьому? Ні, ми не зацікавлені. Ми втратили маршрути постачання газу до Європи. Чи зацікавлена в цьому Європа, зокрема, локомотив європейської економіки – Німеччина? Ні, вони також зараз потрапили у дуже складне становище", – заявив він.

Пєсков заявив, що нинішня ситуація потребує "діалогу, оперативної взаємодії всіх сторін".