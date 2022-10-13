Голосування про країну-терориста РФ у ПАРЄ показало рекордну підтримку України у світі, - Зеленський
Маємо й потужний відгук від ПАРЄ – це перша міжнародна організація, яка визначила наявний у Росії режим як терористичний
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Дуже важливо, що це політичний сигнал. Сигнал усім державам – членам Ради Європи і всім державам світу, що з цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію й розв'язала найстрашнішу за 80 років війну у Європі, немає про що говорити", - зазначив президент.
Терору треба відповідати силою на всіх рівнях: і на полі бою, і санкціями, і юридично.
"Ми створимо спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й забезпечимо роботу спеціального компенсаційного механізму, щоб Росія своїми активами відповіла за цю війну", - додав Зеленський.
Очільник України наголосив, що світ бачить, що відбувається і знає ціну тому фарсу, який Росія влаштувала на окупованій території під виглядом псевдореферендумів.
"143 держави – члени ООН підтримали резолюцію, яка захищає базові принципи Статуту ООН і засуджує Росію за злочинну спробу анексії нашої території. Це на сьогодні рекордна кількість держав, що підтримують Україну. Але я вірю, що буде більше. На боці Росії виступили чотири держави – це дуже красномовно. Північна Корея, Нікарагуа, Білорусь і Сирія. Такий перелік, що все зрозуміло. Дякую кожній зі 143 держав!" – підсумував Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним.
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