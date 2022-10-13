Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дуже важливо, що це політичний сигнал. Сигнал усім державам – членам Ради Європи і всім державам світу, що з цією терористичною групою, яка привласнила собі Росію й розв'язала найстрашнішу за 80 років війну у Європі, немає про що говорити", - зазначив президент.

Терору треба відповідати силою на всіх рівнях: і на полі бою, і санкціями, і юридично.

"Ми створимо спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й забезпечимо роботу спеціального компенсаційного механізму, щоб Росія своїми активами відповіла за цю війну", - додав Зеленський.

Очільник України наголосив, що світ бачить, що відбувається і знає ціну тому фарсу, який Росія влаштувала на окупованій території під виглядом псевдореферендумів.

"143 держави – члени ООН підтримали резолюцію, яка захищає базові принципи Статуту ООН і засуджує Росію за злочинну спробу анексії нашої території. Це на сьогодні рекордна кількість держав, що підтримують Україну. Але я вірю, що буде більше. На боці Росії виступили чотири держави – це дуже красномовно. Північна Корея, Нікарагуа, Білорусь і Сирія. Такий перелік, що все зрозуміло. Дякую кожній зі 143 держав!" – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 13 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій визнала російський режим терористичним.

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