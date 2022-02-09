Голова Генштабу ЗС Росії Герасимов прибув до Білорусі для перевірки готовності військових до навчань

Про це повідомляє ТАСС.



"Начальник Генштабу Збройних сил РФ генерал армії Валерій Герасимов прибув до Республіки Білорусь для контролю готовності з’єднань і військових частин ЗС РФ до участі у спільних російсько-білоруських навчаннях "Союзна рішучість", - йдеться у повідомленні.



Навчання є заключним етапом перевірки військ, яка розпочалась у січні за наказами Путіна і Лукашенка.



Як відомо, всього навчання Росії у Білорусі триватимуть у два етапи:

до 9 лютого буде виконана передислокація і створення угрупувань військ на території Республіки тощо;

з 10 до 20 лютого проходитимуть навчання "союзницьких" військ з відбиття зовнішньої агресії і захисту інтересів "Союзної держави".

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