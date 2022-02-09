Голова Генштабу ЗС Росії Герасимов прибув до Білорусі для перевірки готовності військових до навчань
Начальник Генштабу Збройних Сил Росії Валерій Герасимов прибув до Білорусі для контролю готовності російських військових у навчанні "Союзна рішучість"
Про це повідомляє ТАСС.
"Начальник Генштабу Збройних сил РФ генерал армії Валерій Герасимов прибув до Республіки Білорусь для контролю готовності з’єднань і військових частин ЗС РФ до участі у спільних російсько-білоруських навчаннях "Союзна рішучість", - йдеться у повідомленні.
Навчання є заключним етапом перевірки військ, яка розпочалась у січні за наказами Путіна і Лукашенка.
Як відомо, всього навчання Росії у Білорусі триватимуть у два етапи:
- до 9 лютого буде виконана передислокація і створення угрупувань військ на території Республіки тощо;
- з 10 до 20 лютого проходитимуть навчання "союзницьких" військ з відбиття зовнішньої агресії і захисту інтересів "Союзної держави".
В Ірландії рибалки погрожують "мирно зривати" заплановані масштабні військово-морські навчання Росії біля узбережжя країни.
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