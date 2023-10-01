Головне – кількість: ізраїльський воєнний експерт про зброю для ЗСУ
Ізраїльський воєнний експерт Давід Гендельман зазначив, що на війні важлива не стільки якість, як кількість зброї для Сил оборони
Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Війна ще раз показує, що на фронті важлива не стільки якість, як кількість зброї. І що головна користь Leopard і Abrams, коли вони надійдуть, не в якості, не в конкретній стрільбі, не в міліметрах пробивання. Головне – кількість. Нехай навіть гірший танк, але, щоб було б більше. Війна проковтне ще не таку кількість. Leopard, як будь-який танк пробивається, горить, диво-танків не буває. І Challenger, і решта, і те саме буде з Abrams, усе залежить від кількості, а не якості", - наголосив Гендельман.
За його словами, США могли б надати не 30, а 300 Abrams Україні.
"Якщо дійсно 31 Abrams йде, то зрозуміло, що на відміну від Європи, в якої дійсно не так багато зброї залишилося, то США могли б витягнути з кишені не 30, а 300 Abrams. І Україна знайшла б для них і танкістів, і механіків. Але США не бажають, вони притримують", - підкреслив Гендельман.
Ізраїльський воєнний експерт також додав, якби у ЗСУ було більше зброї й техніки, то українське командування подумало б про можливість великого прориву.
"Тут є дві суміжні проблеми. Одна з них це те, що в умовах південного фронту залучити великі механізовані сили складно. І те, що танків небагато, і це змушує більше економити. Аби їх було більше, можливо, українське командування ще раз подумало б про можливість якогось великого прориву. По всіх аспектах було ухвалено рішення діяти дрібними піхотними групами, а бронетехнікою підтримувати. Але бачимо, що, де можна, хоч і дрібними підрозділами - все ж таки бронетехніку ЗСУ використовують. Чи вдасться Силам оборони прогризти лінії оборони, вийти на оперативний простір, якщо це можливо в умовах повільного просування, побачимо. Але в будь-якому разі, стосовно техніки, потрібно ще раз наголосити, що в цій війні набагато важливіша кількість, аніж якість", - зауважив Гендельман.
- У Міноборони США відмовились називати точні цифри та розповідати подробиці щодо танків Abrams, які вони передали Україні
- Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що Німеччині терміново необхідно поставити Україні крилаті ракети великої дальності Taurus
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.37 Купівля 37.37Продаж 38.12
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе