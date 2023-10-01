Головне – кількість: ізраїльський воєнний експерт про зброю для ЗСУ

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Війна ще раз показує, що на фронті важлива не стільки якість, як кількість зброї. І що головна користь Leopard і Abrams, коли вони надійдуть, не в якості, не в конкретній стрільбі, не в міліметрах пробивання. Головне – кількість. Нехай навіть гірший танк, але, щоб було б більше. Війна проковтне ще не таку кількість. Leopard, як будь-який танк пробивається, горить, диво-танків не буває. І Challenger, і решта, і те саме буде з Abrams, усе залежить від кількості, а не якості", - наголосив Гендельман.

За його словами, США могли б надати не 30, а 300 Abrams Україні.

"Якщо дійсно 31 Abrams йде, то зрозуміло, що на відміну від Європи, в якої дійсно не так багато зброї залишилося, то США могли б витягнути з кишені не 30, а 300 Abrams. І Україна знайшла б для них і танкістів, і механіків. Але США не бажають, вони притримують", - підкреслив Гендельман.

Ізраїльський воєнний експерт також додав, якби у ЗСУ було більше зброї й техніки, то українське командування подумало б про можливість великого прориву.

"Тут є дві суміжні проблеми. Одна з них це те, що в умовах південного фронту залучити великі механізовані сили складно. І те, що танків небагато, і це змушує більше економити. Аби їх було більше, можливо, українське командування ще раз подумало б про можливість якогось великого прориву. По всіх аспектах було ухвалено рішення діяти дрібними піхотними групами, а бронетехнікою підтримувати. Але бачимо, що, де можна, хоч і дрібними підрозділами - все ж таки бронетехніку ЗСУ використовують. Чи вдасться Силам оборони прогризти лінії оборони, вийти на оперативний простір, якщо це можливо в умовах повільного просування, побачимо. Але в будь-якому разі, стосовно техніки, потрібно ще раз наголосити, що в цій війні набагато важливіша кількість, аніж якість", - зауважив Гендельман.