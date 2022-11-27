Голову білоруського МЗС Макея отруїла ФСБ. Наляканий Лукашенко оновив свою охорону, - російський опозиціонер Невзлін
Померлий учора, 26 листопада 2022 року, очільник білоруського зовнішньополітичного відомства Володимир Макей пішов з життя внаслідок отруєння розробленою "у спецлабораторії ФСБ" речовиною
Про це сьогодні, 27 листопада, заявив у твітері опозиційний до Кремля російський громадський діяч, політемігрант Леонід Невзлін.
"Голова МЗС Білорусі Володимир Макей помер внаслідок отруєння отрутою, розробленою у спецлабораторії ФСБ, кажуть джерела, близькі до російських спецслужб. Клінічна картина у таких випадках відповідає смерті від інфаркту, інсульту чи серцевої недостатності", - зазначив він.
Слід зазначити, що за даними мінської газети "Наша ніва", "Макей був удома в Дроздах (елітний район білоруської столиці - ред.), коли стався інфаркт".
"Наскільки відомо, він не звернувся вчасно до медиків, оскільки не сприйняв всерйоз свого стану", - повідомляє видання.
Про відмову дипломата від термінової госпіталізації каже й Невзлін.
На його думку, це є додатковим підтвердженням версії щодо отруєння.
"Версію з отруєнням Макая підтверджує той факт, що 64-річний чиновник не мав проблем зі здоров'ям, вів активний спосіб життя та планував. Коли в нього раптово захворіло серце, він не звернувся до лікарів, оскільки раніше подібних проблем не відчував і не надав болю значення", - йдеться у повідомленні Леоніда Невзліна.
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"Отруїти людину так, щоб всі думали, що вона померла з природної причини, дуже легко. Досить просто порушити в її організмі баланс ферментів - речовин, які забезпечують всі без винятку процеси, від ляскання віями до дихання", - цитує опозиціонер російських токсикологів.
За словами Леоніда Невзліна, "смерть Макея, по суті другої людини в державі, викликала паніку в білоруських номенклатурних колах, але найбільше вражений диктатор Лукашенка".
"Він розпорядився замінити своїх кухарів, обслугу та охорону. Дітям Лукашенка надано додаткову охорону", - наголошує російський опозиціонер.
"Диктатор нікому не довіряє. Небезпідставно він вважає, що після Макея пишний похорон можуть влаштувати вже йому. Москву не влаштовує затримка із вступом білоруської армії у війну проти України, Кремль готовий задіяти всі важелі для тиску на білоруський режим", - підсумовує Невзлін.
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