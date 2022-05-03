Голову Чорнобаївки та його заступника захопили у полон,- Верещук
Російські військовослужбовці взяли у полон сільського голову Чорнобаївки Херсонської області Ігоря Дударя і його заступника
Про це пише hromadske з посиланням на віцепрем’єрку Ірину Верещук.
Інформацію міністерка повідомила на брифінгу у Запорізькій області 3 травня. Верещук зазначила, що про те, що Дударя взяли у полон, стало відомо 2 травня.
"Ми знаємо, що більше десятка голів міст та сіл перебувають в полоні у росіян. Це неправильно, це незаконно і ми будемо вимагати віддати їх", — сказав віцепрем’єрка.
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