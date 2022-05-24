Google передасть українським вчителям 43 тисячі ноутбуків: частина платних програм буде безкоштовна

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі.

"Вдалося домовитися про партнерство з Google for Education, що передбачає передачу Україні 43 000 ноутбуків Chromebook для викладачів. Така технічна підтримка допоможе їм ефективно продовжувати дистанційне навчання", – написав Федоров.

Освітяни зможуть пройти онлайн-навчання від Google, а також безоплатно користуватися деякими функціями Workspace for Education до кінця року.

Партнерами проєкту виступають ЮНЕСКО.

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