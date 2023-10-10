Готувалися понад рік: у керівництві ХАМАСу озвучили подробиці нападу на Ізраїль
Член керівництва бойовиків ХАМАС у вигнанні Алі Барака заявив, що підготовка до нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року тривала понад рік. Водночас лише невелика кількість вищих командувачів у секторі Гази знала про плани ХАМАСу
Про це він розповів у інтерв'ю Associated Press.
Барака розповів, що атаку спланували близько шести вищих командувачів ХАМАС у Газі, і що навіть найближчі союзники угруповання не були заздалегідь поінформовані про точний час вторгнення до Ізраїлю. Він також сказав, що служби безпеки Ірану нібито не допомагали планувати атаку по Ізраїлю.
"Лише кілька командувачів ХАМАС знали про нульову годину. Ніхто з центрального командування чи політичного бюро ХАМАС не був у столиці Лівану минулого тижня", - сказав член керівництва ХАМАСу.
Водночас він визнав, що іранські та ліванські бойовики Хезболла допомагали ХАМАС у минулому, проте після війни в Газі 2014 року ХАМАС виробляє власні ракети та сам навчає своїх бійців.
Барака також спростував припущення про те, що напад на Ізраїль мав на меті зірвати зусилля США переконати Саудівську Аравію нормалізувати відносини з Ізраїлем.
Замість цього він сказав, що це було зумовлено низкою дій, вжитих ультраправим урядом Ізраїлю за останній рік, включаючи провокаційні візити до святого місця в Єрусалимі, а також посилення тиску на палестинських в’язнів, яких утримує Ізраїль. За словами Барака, ХАМАС вважає, що Ізраїль планує вбити своїх вищих лідерів.
Член керівництва бойовиків ХАМАС за кордоном наголосив, що в боях проти ЦАГАЛу брали участь майже 2000 бійців ХАМАСу з 40-тисячної армії у Секторі Гази.
Барак також додав, що ХАМАС готовий вести тривалу війну з Ізраїлем, заявивши, що у нього є "арсенал ракет, якого вистачить надовго".
"Ми добре підготувалися до цієї війни й до того, щоб мати справу з усіма сценаріями, навіть зі сценарієм тривалої війни", - констатував він.
Події в Ізраїлі
Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.
Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.
Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль.
Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Зокрема лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.
9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.
ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.
Бойовики ХАМАСу наголосили, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газа, які здійснюватимуться без попереджень про цілі.
Представник ХАМАСу заявив, що угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті". Водночас президент Ізраїлю Іцхак Герцог закликав світових лідерів визнати ХАМАС терористичною організацією.
У ніч на 10 жовтня на півдні Ізраїлю було чутно потужні вибухи з боку сектора Гази. Ізраїльська армія заявила, що нанесла більш ніж 200 ударів по об'єктах у секторі Гази та відновила контроль над містами, захопленими ХАМАСом. Водночас кількість загиблих у Газі вже перевищила 700 людей, а в Ізраїлі - 900.
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