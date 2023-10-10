Готувалися понад рік: у керівництві ХАМАСу озвучили подробиці нападу на Ізраїль

Про це він розповів у інтерв'ю Associated Press.

Барака розповів, що атаку спланували близько шести вищих командувачів ХАМАС у Газі, і що навіть найближчі союзники угруповання не були заздалегідь поінформовані про точний час вторгнення до Ізраїлю. Він також сказав, що служби безпеки Ірану нібито не допомагали планувати атаку по Ізраїлю.

"Лише кілька командувачів ХАМАС знали про нульову годину. Ніхто з центрального командування чи політичного бюро ХАМАС не був у столиці Лівану минулого тижня", - сказав член керівництва ХАМАСу.

Водночас він визнав, що іранські та ліванські бойовики Хезболла допомагали ХАМАС у минулому, проте після війни в Газі 2014 року ХАМАС виробляє власні ракети та сам навчає своїх бійців.

Барака також спростував припущення про те, що напад на Ізраїль мав на меті зірвати зусилля США переконати Саудівську Аравію нормалізувати відносини з Ізраїлем.

Замість цього він сказав, що це було зумовлено низкою дій, вжитих ультраправим урядом Ізраїлю за останній рік, включаючи провокаційні візити до святого місця в Єрусалимі, а також посилення тиску на палестинських в’язнів, яких утримує Ізраїль. За словами Барака, ХАМАС вважає, що Ізраїль планує вбити своїх вищих лідерів.

Член керівництва бойовиків ХАМАС за кордоном наголосив, що в боях проти ЦАГАЛу брали участь майже 2000 бійців ХАМАСу з 40-тисячної армії у Секторі Гази.

Барак також додав, що ХАМАС готовий вести тривалу війну з Ізраїлем, заявивши, що у нього є "арсенал ракет, якого вистачить надовго".

"Ми добре підготувалися до цієї війни й до того, щоб мати справу з усіма сценаріями, навіть зі сценарієм тривалої війни", - констатував він.