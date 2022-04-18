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Говорити про зняття санкцій з РФ можна лише після деокупації Криму та Донбасу, - економіст
Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що санкції проти Російської Федерації можуть бути послаблені лише після деокупації Криму та окремих регіонів Донецької та Луганської областей
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“Президент Зеленський сказав, що вихід України до кордонів, які ми утримували до 24 лютого, стане великою перемогою для нас. Попри це, ми розуміємо, що дуже великі території України будуть знаходитись під окупацією. Зокрема, Крим та Донбас. Про них ніхто не забув. Саме тому, до того моменту поки Росія не покине всі території України ні про яке зняття санкцій не може йти мова.”, - пояснив Пендзин
Пендзин впевнений, що в Європі будуть певні сили, які вимагатимуть послабити санкції проти РФ. Однак, як зауважив Пендзин, ті звірства росіян в Бучі, Ірпені та в інших окупованих населених пунктах не дозволять Європі відкотити санкції назад.
“В Європі будуть певні лобісти росіян, які вимагатимуть послабити санкції проти РФ. Проте, звірства росіян до українців, які вони вчиняли на окупованих територіях, є головною причиною, чого цього не станеться", - додав Пендзин
Також Пендзин пояснив, що зараз звучать різні позиції щодо санкцій проти РФ.
“Зараз звучать різні позиції. Ці позиції досить чітко висловлюють фінансово-економічний інтерес тих, хто це заявляє. З точки зору суспільства та гуманітарних речей послабити санкції проти РФ буде неможливо.”, - пояснив Пендзин
- Нагадаємо, впродовж найближчого тижня-двох Сполучені Штати оголосять про нові заходи боротьби з ухиленням Росії від санкцій
- Американський журналіст та публіцист, автор книг про розпад СРСР та пострадянську Росію Девід Саттер вважає, що треба змусити росіян переглянути власні цінності та позицію у світі.
- США можуть послабити санкції проти Росії, проте таке рішення буде залежати лише від переговорів Києва та Москви
- 14 квітня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу оцінив можливість запровадження санкцій проти Росії.
- Уряд Австралії запроваджує санкції до 14 російських компаній через війну Росії в Україні.
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