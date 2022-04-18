Говорити про зняття санкцій з РФ можна лише після деокупації Криму та Донбасу, - економіст

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV“Президент Зеленський сказав, що вихід України до кордонів, які ми утримували до 24 лютого, стане великою перемогою для нас. Попри це, ми розуміємо, що дуже великі території України будуть знаходитись під окупацією. Зокрема, Крим та Донбас. Про них ніхто не забув. Саме тому, до того моменту поки Росія не покине всі території України ні про яке зняття санкцій не може йти мова.”, - пояснив ПендзинПендзин впевнений, що в Європі будуть певні сили, які вимагатимуть послабити санкції проти РФ. Однак, як зауважив Пендзин, ті звірства росіян в Бучі, Ірпені та в інших окупованих населених пунктах не дозволять Європі відкотити санкції назад.“В Європі будуть певні лобісти росіян, які вимагатимуть послабити санкції проти РФ. Проте, звірства росіян до українців, які вони вчиняли на окупованих територіях, є головною причиною, чого цього не станеться", - додав ПендзинТакож Пендзин пояснив, що зараз звучать різні позиції щодо санкцій проти РФ.“Зараз звучать різні позиції. Ці позиції досить чітко висловлюють фінансово-економічний інтерес тих, хто це заявляє. З точки зору суспільства та гуманітарних речей послабити санкції проти РФ буде неможливо.”, - пояснив Пендзин