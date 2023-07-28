Про це інформує Одеська міська рада у telegram.

"Греція засуджує атаки по історичному центру Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Греція візьме участь у відновленні постраждалих пам'яток архітектури. Особливо це стосується будинків з грецькою історією, а саме будинку Папудової та будинку Родоканакі", - сказав пан Генеральний Консул.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов подякував Греції за підтримку. Він нагадав, що за час повномасштабного вторгнення очільник грецького МЗС Нікос Дендіас двічі був у Одесі та "рішуче підтримував наш вступ до ЮНЕСКО".

Що відомо про російські ракетні обстріли пам'яток Одеси

Внаслідок російської атаки вночі 20 липня в Одесі було пошкоджено будівлі низки музеїв. Відомо про пошкодження будівлі Одеського літературного музею, в Одеському археологічному музеї пошкоджені вікна та двері. Крім того, внаслідок обстрілів РФ страждає історичний центр Одеси з портовою частиною, який об‘єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

22 липня ЮНЕСКО закликало Росію припинити напади на культурні цінності, які захищені широко ратифікованими міжнародними нормативними документами.

В ніч на 23 липня внаслідок чергової ракетної атаки Росії в Одесі було зруйновано Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

За словами митрополита Київського і всієї України Епіфанія, руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі є черговим проявом сатанинської злоби "русского міра".

У міністерстві оборони Росії заявили, що нібито причиною руйнування одеського Спасо-Преображенського собору у ніч на 23 липня стало падіння ракети української системи ППО. ЦПД спростував фейк.

Президент Володимир Зеленський у неділю, 23 липня, заявив, що росіяни під час ракетної атаки по Одесі пошкодили консульську будівлю Греції. Лише три дні тому терористи вдарили по консульству Китаю.

Ракетний удар Росії по культурних об'єктах Одеси засудила ЮНЕСКО. Також там наголосили, що найближчими днями організація відправить до Одеси місію для проведення попередньої оцінки збитків.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерреш також засудив російський ракетний удар по Одесі уночі 23 липня, внаслідок якого постраждали та були частково зруйновані культурні та релігійні об'єкти.