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Грибна юшка по-гуцульськи. Покроковий рецепт приготування

22 вересня, 2023 п'ятниця
18:30
рецепти грибна юшка

Підготували для вас смачний рецепт української кухні - карпатську грибну юшку, або ж грибну юшку по-гуцульськи

Смачна грибна юшка

Інгредієнти для грибної юшки:

  • гриби білі – пів кілограма, якщо свіжі й 150 г, якщо сушені
  • одна морква
  • лист лавровий – три штуки
  • перець чорний мелений (за смаком)
  • три цибулини
  • масло вершкове - 100 г
  • сметана - 200 г
  • борошно – три столові ложки
  • вода – три або чотири літри

Покроковий рецепт приготування грибної юшки:

  • миємо свіжі гриби
  • очистимо
  • дрібно нарізаємо
  • заливаємо водою
  • солимо
  • варимо одну годину
  • якщо гриби сушені, тоді перед варінням тримаємо їх у воді п’ятнадцять хвилин
  • тремо моркву на дрібній тертці
  • відправляємо її в бульйон
  • як тільки морква звариться - додаємо лавровий лист та чорний перець
  • цибулю нарізаємо кубиками
  • відправляємо на сковороду з вершковим маслом (40 г)
  • посипаємо меленим перцем
  • ставимо на вогонь
  • пасеруємо до золотистого кольору
  • перекидаємо готову цибулю в окрему посудину
  • викладаємо в сковорідку 70 г вершкового масла
  • розтоплюємо
  • всипаємо борошно
  • помішуючи, пасеруємо на маленькому вогні
  • додаємо сметану
  • перемішуємо
  • тримаємо хвилинку на вогні

грибна юшка

Фото: tourinform

  • в отриману суміш поступово по одному ополонику вливаємо грибний бульйон, перемішуючи віночком до сметанково-борошняного соусу
  • з'єднуємо бульйон із соусом та цибулею
  • ставимо на вогонь
  • чекаємо закипання
  • страву подаємо до столу гарячою.

Смачного!

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