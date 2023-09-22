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Грибна юшка по-гуцульськи. Покроковий рецепт приготування
Підготували для вас смачний рецепт української кухні - карпатську грибну юшку, або ж грибну юшку по-гуцульськи
Смачна грибна юшка
Інгредієнти для грибної юшки:
- гриби білі – пів кілограма, якщо свіжі й 150 г, якщо сушені
- одна морква
- лист лавровий – три штуки
- перець чорний мелений (за смаком)
- три цибулини
- масло вершкове - 100 г
- сметана - 200 г
- борошно – три столові ложки
- вода – три або чотири літри
Покроковий рецепт приготування грибної юшки:
- миємо свіжі гриби
- очистимо
- дрібно нарізаємо
- заливаємо водою
- солимо
- варимо одну годину
- якщо гриби сушені, тоді перед варінням тримаємо їх у воді п’ятнадцять хвилин
- тремо моркву на дрібній тертці
- відправляємо її в бульйон
- як тільки морква звариться - додаємо лавровий лист та чорний перець
- цибулю нарізаємо кубиками
- відправляємо на сковороду з вершковим маслом (40 г)
- посипаємо меленим перцем
- ставимо на вогонь
- пасеруємо до золотистого кольору
- перекидаємо готову цибулю в окрему посудину
- викладаємо в сковорідку 70 г вершкового масла
- розтоплюємо
- всипаємо борошно
- помішуючи, пасеруємо на маленькому вогні
- додаємо сметану
- перемішуємо
- тримаємо хвилинку на вогні
Фото: tourinform
- в отриману суміш поступово по одному ополонику вливаємо грибний бульйон, перемішуючи віночком до сметанково-борошняного соусу
- з'єднуємо бульйон із соусом та цибулею
- ставимо на вогонь
- чекаємо закипання
- страву подаємо до столу гарячою.
Смачного!
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