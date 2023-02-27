Про це інформує Грузія Online з посиланням на постанову №255 від 5 червня 2015 року.

У Грузії внесли зміни та дозволили українцям в'їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом двох років.

Поправки набули чинності одразу після публікації.

Станом на літо 2022 року з початку війни в Україні Грузія прийняла понад 60 тисяч українських біженців.