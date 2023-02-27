Громадяни України зможуть перебувати на території Грузії без віз два роки
Уряд Грузії заявив, що громадяни України можуть перебування в країні без віз до двох років
Про це інформує Грузія Online з посиланням на постанову №255 від 5 червня 2015 року.
У Грузії внесли зміни та дозволили українцям в'їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом двох років.
Поправки набули чинності одразу після публікації.
Станом на літо 2022 року з початку війни в Україні Грузія прийняла понад 60 тисяч українських біженців.
- З кінця липня 2022 року грузинська влада припинила програму забезпечення українців житлом, натомість запропонувала грошові виплати.
- У жовтні 2022 року прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі казав, що "завданням усіх" має бути, аби війна в Україні зупинилась якнайшвидше.
- 7 грудня Гарібашвілі заявив, Грузія готова підтримувати українських біженців і надавати іншу гуманітарну допомогу, але не надаватиме військову.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.7
- Актуальне
- Важливе