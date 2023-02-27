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Громадяни України зможуть перебувати на території Грузії без віз два роки

27 лютого, 2023 понедiлок
13:59
Світ грузія

Уряд Грузії заявив, що громадяни України можуть перебування в країні без віз до двох років

Про це інформує Грузія Online з посиланням на постанову №255 від 5 червня 2015 року.

У Грузії внесли зміни та дозволили українцям в'їжджати до Грузії без візи та перебувати в країні протягом двох років.

Поправки набули чинності одразу після публікації.

Станом на літо 2022 року з початку війни в Україні Грузія прийняла понад 60 тисяч українських біженців.

  • З кінця липня 2022 року грузинська влада припинила програму забезпечення українців житлом, натомість запропонувала грошові виплати. 
  • У жовтні 2022 року прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі казав, що "завданням усіх" має бути, аби війна в Україні зупинилась якнайшвидше.
  • 7 грудня Гарібашвілі заявив, Грузія готова підтримувати українських біженців і надавати іншу гуманітарну допомогу, але не надаватиме військову.  

Україна
Грузія
біженці
біженці з України
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