Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вам висловлю свою думку, виходячи з тієї політики, яку проводить Олександр Лукашенко. Річ у тім, що серед всіх політичних діячів на пострадянському просторі напевно Лукашенко менш за все хоче вступу у збройний конфлікт з Україною. Бо він отримав все, про що мріяв довгі роки своєї влади. У нього зараз є російський ринок, повністю відкриті всі регіони РФ, зняті будь-які перепони, білоруські товари визнані російськими. Також Лукашенко отримав колосальні інвестиції у розвиток білоруської промисловості, при чому стільки грошей, що він ще думає, як їх освоїти. Тому, від цього золотого дощу він не відмовиться", - зауважив незалежний військовий оглядач.

Олександр Алєсін вважає, що виходячи з загального напрямку політики Олександра Лукашенка група "Вагнер" не буде застосована з території Білорусі проти України.

"Є ще одна важлива обставина – Україна створила дуже потужний рубіж оборони по всьому кордону з Білоруссю, до того ж місцевість там дуже несприятлива для наступаючої сторони. Вагнерівці – звичайні вояки, можливо дуже кваліфіковані, але вони не боги. А якщо вони й полетять, то тільки на російських чи білоруських гелікоптерах, які з легкістю зустріне українська ППО. З точки зору і політичної, і військової, найближчим часом чекати агресивних дій групи "Вагнер" з території Білорусі проти України не доводиться", - підсумував Алєсін.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати.

14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

15 липня Беларускі Гаюн повідомив, що велика колона ПВК Вагнера прибула до Білорусі