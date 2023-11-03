Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ГУР має дані щодо термінів можливого початку масованих атак РФ

ГУР має дані щодо термінів можливого початку масованих атак РФ

3 листопада, 2023 п'ятниця
08:51
Війна з Росією Андрій Юсов

Українська розвідка збирає інформацію з різних джерел про плани російської армії щодо масованих ракетних атак взимку по містах України

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Так, звичайно, ця інформація збирається з різних джерел. Такі дані є і вони враховуються у загальних планах з протидії подібних атак", - сказав Юсов.

Натомість він відмовився називати точні дати: "Бо остаточне рішення росіян може бути скориговано в будь-який момент, тому робити якісь анонси буде неправильно".

Представник ГУР додав, що Росія не змінила свою тактику та продовжить атакувати енергетичні об'єкти України взимку. 

  • У вересні британська розвідка спрогнозувала, що Росія, ймовірно, зосередить свої запаси крилатих ракет проти інфраструктурних об'єктів України взимку, як це вона робила в період із жовтня 2022 року по березень 2023 року
  • Президент України Володимир Зеленський 25 жовтня провів селекторну нараду. Серед тем були удари Росії по нашій енергетичній інфраструктурі, захист та відповідь на них.
  • У ГУР також заявили, що взимку очікуються удари по інфраструктурі.
  • Учора секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупанти накопичують ракети, щоб взимку атакувати об'єкти інфраструктури України.
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
ГУР
ракетний удар
Читайте також:
Авдіївка, коксохімічний комбінат
1 листопада, 2023 середа
Охорона Авдіївського коксохіму до останнього перешкоджала ЗСУ потрапити на територію комбінату, - військовослужбовець "Сєвєр"
Френсіс Нганну та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
2 листопада, 2023 четвер
Усик отримав зухвалу пропозицію від Нганну, який відправив у нокдаун Ф'юрі
На фото: Юрій Куприч
2 листопада, 2023 четвер
Військовий, якого жорстоко побили в Чорноморську на Одещині, помер у лікарні
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.28
    Купівля 37.28
    Продаж 37.85
  • EUR
    Купівля 39.53
    Продаж 40.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 листопада
09:51
Оновлено
збита ракета, Київ 9 травня
Обстріл України в ніч на 3 листопада: є влучання в чотирьох областях, на Франківщині - у військовий об'єкт
09:50
санкції проти Росії
Світові лідери закликають ЄС передати Україні заморожені активи РФ, - Financial Times
09:50
Китайський дрон РФ, збитий ЗСУ на Донеччині
"Наше вивчення триває": у ГУР розповіли про нові дрони ворога
09:45
Ізраель Палестина
США шукають заручників ХАМАСу безпілотниками
09:07
Обстріл Нової пошти, Харків
Удар РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: ще один чоловік помер у лікарні
09:04
Ентоні Блінкен
Блінкен прилетів до Ізраїлю для зустрічі з Нетаньягу, - CNN
08:59
Полтавський ГЗК
Ferrexpo сплатить 400 млн гривень застави за керівника Полтавського ГЗК
08:53
Сектор Гази
ЦАХАЛ ліквідував ще одного командира батальйону ХАМАС
08:36
ракети Taurus
Німецька компанія заявила про готовність поновити серійний випуск далекобійних ракет Taurus
08:25
OPINION
Карл Волох
Фальстарт Арестовича
08:21
Непокаране зло повертається
У Вроцлаві організували виставку "Трибунал над Росією" та збиратимуть гроші для українських медиків на концерті
08:11
Австрія
Австрія та Британія спільно депортуватимуть нелегальних мігрантів у третю країну
08:06
корабель
Армія РФ вивела у Чорне море 4 кораблі: ракетоносії відсутні
08:05
OPINION
Валерій Залужний
Ази військової стратегії від генерала Залужного 
08:00
Огляд
Зелене світло для РФ вперше за 33 роки? Чи небезпечний вихід Москви з Договору про заборону ядерних випробувань
07:52
Оновлено
збитий "Шахед"
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 24 дрони та ракету Х-59
07:45
Оновлено
окупанти
Сили оборони за добу ліквідували 850 окупантів, 24 танки та 38 артсистем, - Генштаб
07:37
Прапор США
Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
07:36
окупанти Мелітополь
На ОРЛО школярів навчають плести сітки та виготовляти окопні свічки для окупантів
07:15
Тайвань
Комуністична партія Китаю втручається у вибори в Тайвані, - ISW
06:50
Армія Ізраїлю
Вночі ЦАХАЛ знищив декілька загонів терористів у секторі Гази
06:47
Ліза Франкетті (ліворуч)
Військово-морські сили США вперше очолила жінка
06:33
Авдіївка
ISW припускає, що окупанти планують атакувати Авдіївський коксохімічний завод
06:32
Дональд Трамп
Сини Трампа у суді заперечують провину у справі про шахрайство та перекладають її на бухгалтерів компанії
06:25
шторм
Хлопчик з України загинув через ураган в Бельгії, - прокуратура
06:22
Українські сили успішно просунулися біля Кліщіївки та на лівобережжі Херсонщини, - ISW
06:02
Анонс
Динамо - Шахтар
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру чемпіонату України з футболу
05:31
Китай, підводний човен
Філіппіни звинуватили Китай у вторгненні в свої води
03:21
фейк
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 2 листопада
02:25
Джон Кірбі
Це показує, наскільки важливо й далі підтримувати Україну: США відреагували на статтю Залужного
02:08
Петро Оленич
Забудова парку "Нивки": заступнику голови КМДА Оленичу оголосили про підозру. Він каже, що НАБУ ввели в оману
01:28
У Росії "націоналізували" кондитерську фабрику "Конті-Рус" Бориса Колеснікова
00:58
Кріштіану Роналду
FouFourTwo презентував рейтинг найкращих футболістів в історії ЧС. Роналду зігнорували
00:36
Марченко і Медведчук
Маєтки Медведчука й Марченко в Україні не конфісковано, їх досі охороняють, – Bihus.Info
00:27
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна анонсувала повернення на корт
2023, четвер
2 листопада
23:45
Жодної одиниці техніки, яку США надали Україні, не використали не за призначенням, - посол Брінк
23:14
Секретар РНБО України Олексій Данілов
Данілов розповів, за яких умов можуть розглянути питання щодо демобілізації
22:41
Еммануель Макрон і Шавкат Мірзієєв
Президент Франції відвідав Узбекистан: обговорили уран та енергобезпеку
22:41
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн відвідає Київ перед публікацією звіту щодо прогресу України на шляху до ЄС 
22:12
Анатолій Васянович
Помер український телеведучий і диктор новин Анатолій Васянович
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV