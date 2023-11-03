ГУР має дані щодо термінів можливого початку масованих атак РФ

Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Так, звичайно, ця інформація збирається з різних джерел. Такі дані є і вони враховуються у загальних планах з протидії подібних атак", - сказав Юсов.

Натомість він відмовився називати точні дати: "Бо остаточне рішення росіян може бути скориговано в будь-який момент, тому робити якісь анонси буде неправильно".

Представник ГУР додав, що Росія не змінила свою тактику та продовжить атакувати енергетичні об'єкти України взимку.