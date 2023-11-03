ГУР має дані щодо термінів можливого початку масованих атак РФ
Українська розвідка збирає інформацію з різних джерел про плани російської армії щодо масованих ракетних атак взимку по містах України
Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Так, звичайно, ця інформація збирається з різних джерел. Такі дані є і вони враховуються у загальних планах з протидії подібних атак", - сказав Юсов.
Натомість він відмовився називати точні дати: "Бо остаточне рішення росіян може бути скориговано в будь-який момент, тому робити якісь анонси буде неправильно".
Представник ГУР додав, що Росія не змінила свою тактику та продовжить атакувати енергетичні об'єкти України взимку.
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- Учора секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупанти накопичують ракети, щоб взимку атакувати об'єкти інфраструктури України.
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