ГУР: Ворогу непросто поповнювати запаси знищених засобів ППО

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Виробництво озброєнь у ворога є, але швидко й ефективно поповнювати знищене озброєння не так просто. І це стосується усіх видів, зокрема засобів протиповітряної й протиракетної оборони. Особливо сучасних, таких як "Панцир" або С-400 "Тріумф", - пояснив Юсов.

За словами представника ГУР МО, знищення кожної одиниці сучасної зброї є серйозною втратою для ворога.

"Росіяни не можуть швидко компенсувати ці збитки. Застарілих систем ППО у них більше, але їхня ефективність значно менша", - підкреслив Юсов.