ГУР: Ворогу непросто поповнювати запаси знищених засобів ППО
Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що ворогу складно швидко компенсувати втрачені системи ППО
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Виробництво озброєнь у ворога є, але швидко й ефективно поповнювати знищене озброєння не так просто. І це стосується усіх видів, зокрема засобів протиповітряної й протиракетної оборони. Особливо сучасних, таких як "Панцир" або С-400 "Тріумф", - пояснив Юсов.
За словами представника ГУР МО, знищення кожної одиниці сучасної зброї є серйозною втратою для ворога.
"Росіяни не можуть швидко компенсувати ці збитки. Застарілих систем ППО у них більше, але їхня ефективність значно менша", - підкреслив Юсов.
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