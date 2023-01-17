Гутерреш назвав ракетний удар РФ по будинку в Дніпрі порушенням законів війни
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив російський ракетний удар по житловій багатоповерхівці в Дніпрі, внаслідок якого загинуло щонайменше 40 людей, десятки зазнали поранень
Про це заявила журналістам речниця генсека ООН Стефані Трембле, передає північномакедонське видання "Вечер".
При цьому Гутерреш назвав ракетний удар "черговим прикладом порушення законів війни".
"Удар по житловому будинку в Дніпрі в суботу ввечері є одним із найбільш смертоносних нападів в Україні з початку російського вторгнення. Більше тисячі людей залишилися без даху над головою в результаті цієї атаки", - зазначила Стефані Трембле.
Речниця генсека ООН, додала, що агентства ООН допомагають із переселенням людей, а також роздають ковдри, предмети першої необхідності, гігієнічні набори та ліки.
- У суботу 14 січня РФ ударила ракетою по житловій багатоповерхівці в Дніпрі.
- Станом на вечір 16 січня відомо про 40 загиблих, із яких троє - діти, а також 77 поранених унаслідок російської атаки.
- Фахівці української приватної OSINT-компанії Molfar встановили імена 44 росіян, дії яких, імовірно, безпосередньо призвели до ракетної атаки 14 січня 2023 року по багатоповерхівці у Дніпрі.
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив російську атаку на житлову багатоповерхівку 14 січня та назвав її "огидною та неприйнятною".
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький написав, що Росія свідомо атакує цивільні об'єкти України та обстрілює мирних громадян, тому світова спільнота має зупинити країну-агресора.
- Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала союзників України надати нашій країні більше зброї, зокрема, танки й засоби ППО. Каллас зауважила: "Атаками на Дніпро та інші місця в Україні Росія знову довела, що вона терористична держава".
- Голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що злочини росіян не залишаться безкарними, зокрема й ракетний удар по житловому будинку.
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