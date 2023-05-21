Про це пише Reuters.

На пресконференції в Хірошімі Гуттереш зазначив, що ці структури "мають відповідати реаліям сучасного світу". За його словами, наразі ці інститути відображають відносини, актуальні станом на 1945 рік, тому потребують оновлення.

"Глобальна фінансова архітектура є застарілою, нефункціональною та несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну, вони не змогли виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки", - каже Гуттереш.