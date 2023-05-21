Гуттереш заявив, що Радбез ООН не виконує своїх основних функцій, тож настав час його реформувати
Генсек ООН Антоніу Гуттереш заявив, що Радбез організації та Бреттон-Вудська фінансова система не виконують своїх основних функцій, тож необхідно їх реформувати
Про це пише Reuters.
На пресконференції в Хірошімі Гуттереш зазначив, що ці структури "мають відповідати реаліям сучасного світу". За його словами, наразі ці інститути відображають відносини, актуальні станом на 1945 рік, тому потребують оновлення.
"Глобальна фінансова архітектура є застарілою, нефункціональною та несправедливою. Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну, вони не змогли виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки", - каже Гуттереш.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає за необхідне перезавантажити Раду Безпеки ООН, аби виключити звідти Росію, хоч це і не швидкий процес.
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