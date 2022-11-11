Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Ідеолог "русского міра" Дугін натякнув, що за "відступ" з Херсона Путіна слід принести в жертву

Ідеолог "русского міра" Дугін натякнув, що за "відступ" з Херсона Путіна слід принести в жертву

11 листопада, 2022 п'ятниця
20:16
війна з Росією Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін

Відомий російський філософ та пропагандист Олександр Дугін розродився текстом про здачу Херсона, в якому побічно поклав відповідальність за цей провал на президента РФ Володимира Путіна, натякнувши на його абсолютну владу

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

У своїх міркуваннях про самодержавство Дугін провів паралелі з роботою Джеймса Фрезера "Золота гілка", де згадувався "Цар Дощів", якому одноплемінники розпорювали живіт за те, що він не міг уберегти від посухи.

Ідеолог розмірковує так: у Росії існує самодержавство, що має абсолютну владу і має сакральний зміст, і саме воно має рятувати народ у критичний момент. Якщо ж ця влада не справляється зі своєю місією, то з нею слід чинити так, як чинили в багатьох архаїчних товариствах із "царем дощів", тобто заподіювати смерть. При цьому Дугін повністю зняв відповідальність за провал з генерала Суровікіна, який, на його думку, лише відповідає за технічний бік фронту.

"Ми даємо Правителю абсолютну повноту влади, а він нас усіх, народ, держава, людей, громадян, у критичний момент рятує. Якщо для цього він оточує себе лайном або плює на соціальну справедливість, це неприємно, але аби врятував. А якщо не рятує?Тоді - доля "царя дощів", - пише Дугін.

У той самий час філософ пропонує вихід. За його словами, необхідно негайно перейти від суверенної диктатури до комісарської, тобто запровадити ідеологію. При цьому він вважає, що в ситуації, що склалася, не допоможе жодна політтехнологія, оскільки влада в Росії вже ні на що не здатна.

"Останній ресурс – ідеологія. Справжня, не той фейк, який намагається всунути до смерті налякана повстанням реальності АП (адміністрація президента, - прим. ред). Досить вертітись: Російська Ідея. Тільки вона", - стверджує Дугін, додавши при цьому, що технічних грошей у Росії мало для перемоги у війні.

Не обійшлося у міркуваннях пропагандиста і без згадки про ядерну зброю та перспективи її застосування. Дугін вважає, що військові невдачі РФ можуть призвести до ядерного Армагеддону.

"Це не зрада, це крок до Армагеддону. Умови Заходу, що виграє, цієї цивілізації сатани, для Москви ніколи не будуть прийнятними. Отже, залишаться ТЯО і СЯО. Тобто, кінець", - підкреслив філософ.

  • Нагадаємо, 21 серпня загинула дочка російського філософа та пропагандиста Олександра Дугіна Дар'я внаслідок вибуху її автомобіля у Підмосков'ї.
  • 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області. В Міноборони України прокоментували можливий вихід армії РФ з Херсона, зазначивши, що "росіянам вірити не можна".
  • 11 листопада українська розвідка повідомила, що ЗСУ заходять у Херсон, місто повертається під контроль України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Володимир Путін
Херсон
втрати окупантів
Читайте також:
11 листопада, 2022 п'ятниця
Не дуже розумію Ломаченка. Не можу знайти логіку, - олімпійський чемпіон Беленюк
Вибух
11 листопада, 2022 п'ятниця
РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
10 листопада, 2022 четвер
"Енергоатом" визначився, як учинити зі співробітниками ЗАЕС, котрі підписали контракти з "Росатомом"
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.63
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.91
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
11 листопада
21:05
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Звільнення Херсона - найбільша військова поразка Росії. Колонка Сергія Згурця
20:56
OPINION
Богдан Данилишин
Осінній інфляційний марафон: війна і світові тенденції домінують
20:50
Наслідки одного з російських обстрілів на Нікопольщині
На Нікопольщині внаслідок артобстрілу росіян поранено двох чоловіків
20:43
Олександр Онищенко
Ексдепутат-утікач Онищенко отримав громадянство Північної Македонії, - ЗМІ
20:25
оперативна обстановка
З початку доби окупанти вдарили ракетами, авіацією та РСЗВ по 5 областях України
20:13
прапор України
Офіційно: вся Миколаївська область деокупована
20:10
Володимир Зеленський
"Україна прийде до всіх своїх людей": Зеленський подякував Силам оборони за наступ на півдні та повернення Херсона
19:59
Ексклюзив
Херсон
ЗСУ перемололи росіян на Херсонщині щоденним тиском, - командир підрозділу розвідників
19:33
Москва. Кремль
Родичі Байдена, Пелосі й Остіна, речниця Білого дому та Тімоті Снайдер: Росія заборонила в'їзд ще 200 громадян США
19:32
зерно хліб пшениця елеватор
"Шляхи солідарності": ЄС мобілізує 1 млрд євро на вивезення зерна з України
19:21
Ексклюзив
Іран ракета
Іранські ракети Zolfaghar - складніша ціль для перехоплення ППО, - військовий експерт Коваленко
19:00
Іран
США й три країни Європи хочуть зобов’язати Іран пояснити сліди урану, знайдені на трьох ядерних об’єктах країни, - Reuters
18:50
G20
Лідери G20 засудять загрозу використання ядерної зброї РФ, - Reuters
18:37
Захист міст і зернового коридору: Зеленський оголосив збір на перший у світі флот морських дронів
18:34
Білорусь солдати
Гідні умови життя, зв'язок із рідними: Генштаб пояснив військовим Білорусі та РФ, як здатися Україні
18:27
OPINION
Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
Пам’яті будівничої України
18:26
Німеччина солдат армія
Німеччина надасть Україні €1 млрд на кіберзахист і документування воєнних злочинів РФ
18:18
У шотландському місті відремонтують 500 будинків для українських біженців
18:16
Британія
Ексохоронець посольства Британії в Німеччині визнав, що шпигував на користь Росії
18:16
Ексклюзив
карта бойових дій
На Луганщині найактивніші бойові дії йдуть на трьох напрямках, - голова Сєверодонецької ВА
18:10
російські військові
Окупанти попри величезні втрати не залишають спроби взяти під контроль Бахмут, - голова Донецької ОВА
18:02
Анонс
НЕ ІСТФАК: Українці та поляки - друзі навіки?
17:48
НАТО
Швеція слідом за Фінляндією оголосила про небажання розміщувати в себе ядерну зброю після вступу до НАТО
17:36
У селі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів
У селищі на деокупованій Херсонщині виявили рештки тіл мирних жителів
17:32
Ілон Маск
Маск попередив про можливе банкрутство Twitter
17:21
Ексклюзив
Москва. Кремль
Режим у РФ буде стабільний, доки йде війна та люди бояться силовиків, - аналітик фонду Демініціативи Бурковський
17:20
Зеленський Дуда
"У нас спільний ворог і ми разом будемо переможцями": президент та військове керівництво України привітали Польщу з Днем незалежності
17:10
Ексклюзив
путін путлер
В Кремлі паніка. Генерали вимагають від Путіна перепочинку, - Арʼєв
17:09
Денис Шмигаль і спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен
Шмигаль обговорив з парламентарями Литви створення спецтрибуналу для вищого керівництва РФ
17:09
Ілюстративне зображення
Росія обстріляла Чернігівщину з важкої артилерії
16:59
Зернова допомога Харківщині
"Зерновим коридором" із українських портів вийшло 4 судна зі 120 тис. тонн агропродукції
16:46
путін - орбан
Більшість угорців не поділяють проросійську політику Орбана, - опитування
16:39
Херсон
З Україною повертається Європа: посол ЄС Маасікас прокоментував звільнення Херсона
16:33
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:30
зерно поле пшениця
Японія спрямує $14 млн на експорт української пшениці до Сомалі
16:28
Ексклюзив
Сенат США
США не хочуть, щоб Україна дестабілізувала РФ, - експерт-міжнародник Дубовик
16:19
Ексклюзив
“Батько наш Бандера”: сенсаційна історія хіта українського Тіктоку
16:17
Нафтогаз
Посадовців Нафтогазу зобов’язали подавати декларації про доходи
16:14
Японія
Японія підтвердила загибель свого громадянина на війні в Україні
16:07
Ексклюзив
гітлер та Відкун Квіслінг
Псевдо зради
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV