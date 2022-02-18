"Їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ": у Кабміні закликали жителів ОРДЛО переїхати на підконтрольну Україні територію

Про це вона сказала під час брифінгу в Офісі президента, передає Еспресо.TV.



"Ми розуміємо, що відбувається, як відбувається і головне контролюємо процес, який може відбуватись та може відбуватися невдовзі. Я хочу тим людям, які зараз вирішують, що їм робити, я говорю до людей на ТОТ, які бояться за своїх дітей і сім'ї. Їдьте до нас, знайдіть спосіб перетнути КПВВ або в інший спосіб. Ми вас чекаємо, ми створимо усі можливі умови, для того, щоб ви мали де жити, що їсти і для того, щоб ви відчували, що ви не одні", - заявила Верещук.



Віцепрем'єрка також звернулась до тих, "хто намагається розхитати інформаційну ситуацію".



"Люди, жінки, діти, люди похилого віку хвилюються, їх турбує, що буде завтра і вони хочуть слова, які їх заспокоять. Ми як влада звертаємось до тих, хто розуміє важливість процесів. Будь ласка, не розхитуйте ситуацію, не завдавайте шкоди ані собі, ані своїм родинами, ані нашій державі. Ми на місці, ми працюємо", - додала вона.



Верещук зазначила, що є координаційна група між Мінреінтеграції та міжнародними партнерами.



"Ми маємо план гуманітарного реагування. Ми знаємо, що ми будемо робити. Я казала про

гуманітарні коридори, можливості для людей, особливо для жінок з дітьми, цивільне населення, яке захоче покинути ТОТ. Я щиро сподіваюсь, що міжнародна спільнота допоможе нам, щоб такі коридори були розширені. У нас тільки Станиця Луганська працювала як повноцінне КПВВ", - підсумувала міністр.

Раніше повідомлялося, що очільники "ДНР" Денис Пушилін та "ЛНР" Леонід Пасічник повідомили про евакуацію населення до Росії. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Пушилін заявив, що за домовленістю з керівництвом Російської Федерації у Ростовській області готові місця прийому та розміщення людей.

Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що за необхідності готова прийняти на півострові евакуйованих жителів ОРДЛО.

Водночас у Кремлі заявили, що нічого не знають про евакуацію.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний звернувся до українців, зокрема тих, що проживають на тимчасово окупованих територіях України, із закликом не вірити брехні окупаційної влади.