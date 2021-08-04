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Головна Спорт Ігри в Токіо: легкоатлет Кохан зупинився за крок від медалі на Олімпіаді-2020

Ігри в Токіо: легкоатлет Кохан зупинився за крок від медалі на Олімпіаді-2020

4 серпня, 2021 середа
15:38
Спорт Михайло Кохан

Українець Михайло Кохан посів четверте місце у фіналі Олімпіади-2020 з метання молота

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Завершився турнір з метання молота на Олімпіаді-2020. У фіналі змагання взяв участь 20-річний Михайло Кохан. Українець зупинився за крок від медалі та показав 4-й результат - 80,39 м в кращій спробі.

Перемогу здобув поляк Войцех Новіцкі, він метнув молот на дистанцію 82,52 м.

Олімпіади-2020

Легка атлетика. Метання молота

Фінал

1. Войцех Новіцкі (Польща) - 82,52 м

2. Ейвінд Хенріксен (Норвегія) - 81,58

3. Павел Файдек (Польща) - 81,53

4. Михайло Кохан (Україна) - 80,39
 

За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула 11 нагород. Золото у категорії до 87 кг виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк. У ще одного борця-"класика" Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.

Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

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Олімпіада-2020
Олімпіада
легка атлетика
Олімпійські ігри
Токіо-2020
Токіо
Михайло Кохан
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