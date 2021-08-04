Ігри в Токіо: легкоатлет Кохан зупинився за крок від медалі на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Завершився турнір з метання молота на Олімпіаді-2020. У фіналі змагання взяв участь 20-річний Михайло Кохан. Українець зупинився за крок від медалі та показав 4-й результат - 80,39 м в кращій спробі.



Перемогу здобув поляк Войцех Новіцкі, він метнув молот на дистанцію 82,52 м.



Олімпіади-2020



Легка атлетика. Метання молота



Фінал



1. Войцех Новіцкі (Польща) - 82,52 м



2. Ейвінд Хенріксен (Норвегія) - 81,58



3. Павел Файдек (Польща) - 81,53



4. Михайло Кохан (Україна) - 80,39



За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула 11 нагород. Золото у категорії до 87 кг виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк. У ще одного борця-"класика" Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.



Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.

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