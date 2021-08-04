Ігри в Токіо: легкоатлет Кохан зупинився за крок від медалі на Олімпіаді-2020
Українець Михайло Кохан посів четверте місце у фіналі Олімпіади-2020 з метання молота
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Завершився турнір з метання молота на Олімпіаді-2020. У фіналі змагання взяв участь 20-річний Михайло Кохан. Українець зупинився за крок від медалі та показав 4-й результат - 80,39 м в кращій спробі.
Перемогу здобув поляк Войцех Новіцкі, він метнув молот на дистанцію 82,52 м.
Олімпіади-2020
Легка атлетика. Метання молота
Фінал
1. Войцех Новіцкі (Польща) - 82,52 м
2. Ейвінд Хенріксен (Норвегія) - 81,58
3. Павел Файдек (Польща) - 81,53
4. Михайло Кохан (Україна) - 80,39
За 12 змагальних днів Олімпіади-2020 збірна України здобула 11 нагород. Золото у категорії до 87 кг виграв борець греко-римського стилю Жан Беленюк. У ще одного борця-"класика" Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу Олімпійських ігор у Токіо у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг.
Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета та тенісистка Еліна Світоліна.
- Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.
- Також у середу ще один борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виграв для України срібло.
- Крім цього, 4 серпня українки Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули бронзу серед дуетів у артистичному плаванні.
- Після цього Ірина Коляденко перемогла у бронзовому фіналі Олімпіади в категорії до 62 кг.
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