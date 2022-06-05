Ілон Маск за день втратив $17 мільярдів
Акції виробника електромобілів Tesla різко впали на 9%
Про це повідомляє Forbes
Акції Tesla різко впали на 9% після того, як стало відомо, що Ілон Маск планує скоротити штат працівників на 10%. За попередньою інформацією, статки Маска зменшилися майже на $17 мільярдів.
Статки бізнесмена Ілона Маска оцінюються загалом у $216,8 млрд.
- Нагадаємо, що нещодавно Маск закликав своїх працівників повернутись до роботи в офісі
- Генеральний директор компанії Tesla також повідомив, що збирається скорочувати кількість робочих місць у компанії, оскільки має "погане передчуття" щодо економіки.
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