Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури співробітнику управління департаменту оперативної інформації ФСБ РФ заочно повідомлено про підозру у віддані наказу про жорстоке поводження з цивільним населенням, вчиненні інших порушень законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.

Повідомляється, що росіянин у березні 2022 року під час тимчасової окупації міста Херсон разом з іншими військовими проник до помешкання місцевого мешканця. Зловмисники провели незаконний обшук і відібрали матеріальні цінності у господарів.

Після цього погрожували родині розправою та фізичним насильством. А чоловіка вивезли до захопленої будівлі в середмісті, де потерпілого били, імітували вбивство, стріляючи поблизу голови, психологічно тиснули аби схилити до співпраці.