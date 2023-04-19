Імітував страту, грабував і катував херсонця: співробітника ФСБ викрили на воєнних злочинах
Співробітника російської ФСБ, який жорстоко поводився з цивільними, грабував і катував мирного жителя Херсона, ідентифікували правоохоронці
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури співробітнику управління департаменту оперативної інформації ФСБ РФ заочно повідомлено про підозру у віддані наказу про жорстоке поводження з цивільним населенням, вчиненні інших порушень законів та звичаїв війни", - пише пресслужба.
Повідомляється, що росіянин у березні 2022 року під час тимчасової окупації міста Херсон разом з іншими військовими проник до помешкання місцевого мешканця. Зловмисники провели незаконний обшук і відібрали матеріальні цінності у господарів.
Після цього погрожували родині розправою та фізичним насильством. А чоловіка вивезли до захопленої будівлі в середмісті, де потерпілого били, імітували вбивство, стріляючи поблизу голови, психологічно тиснули аби схилити до співпраці.
- Офіс генпрокурора у співпраці з СБУ повідомив про підозру керівнику Росавіації, який сприяв транспортуванню цивільними літаками армії РФ до кордонів з Україною.
- За процесуального керівництва Офісу генпрокурора здійснюється досудове розслідування стосовно експрезидента АТ "Мотор Січ", який підозрюється у колабораційній діяльності та пособництві РФ.
- Підполковнику, двом сержантам та рядовому 64-окремої мотострілецької бригади висунули звинувачення у жорстокому поводженні з цивільним населенням. У березні 2022 року вони катували мирних мешканців Бучі.
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