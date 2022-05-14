Індія заборонила продавати пшеницю в інші країни

Про це повідомляє Times of India.

Згідно з повідомленням, продаж дозволять лише у разі "поставок, за якими було видано безвідкличний акредитив (зобов'язання) до відповідного рішення.

В уряді стурбовані темпами експорту пшениці в інші країни та тенденцією у найближчі кілька місяців через вторгнення РФ в Україну.

Там пояснили рішення необхідністю забезпечити продовольчу безпеку країни та потреби сусідніх та вразливих держав.

23 квітня омбудсман Людмила Денісова розповіла, що росіяни вивозять до Криму українське зерно та погрожують тюрмою аграріям.

24 квітня Центр при РНБО повідомив, що окупанти викрадають в українських фермерів зерно, намагаючись спричинити продовольчу кризу в Україні.

4 травня очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни вивезли з Луганщини близько 100 тис. тонн зерна.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається продати українське зерно, яке викрала.

10 травня головне управління розвідки Міноборони розповіло, що Росія переправляє награбоване в Україні зерно до Сирії та країн Близького Сходу.

10 травня Запорізька ОВА повідомила, що росіяни вивезли до тимчасово окупованого Криму зерно з Енергодара і крадуть овочі та насіння соняшника.

11 травня Україна застерегла світ від придбання награбованого Росією українського зерна.