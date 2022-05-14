Індія заборонила продавати пшеницю в інші країни
Уряд Індії обмежив експорт пшениці для забезпечення продовольчої безпеки
Про це повідомляє Times of India.
Згідно з повідомленням, продаж дозволять лише у разі "поставок, за якими було видано безвідкличний акредитив (зобов'язання) до відповідного рішення.
В уряді стурбовані темпами експорту пшениці в інші країни та тенденцією у найближчі кілька місяців через вторгнення РФ в Україну.
Там пояснили рішення необхідністю забезпечити продовольчу безпеку країни та потреби сусідніх та вразливих держав.
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