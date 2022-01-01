Інтерфакс припинив діяльність у Білорусі
Білоруська інформаційна агенція "Інтерфакс-Захід", єдиним засновником та власником якого є російське АТ "Інтерфакс", не має можливості продовжувати провадження своєї діяльності як ЗМІ
Відповідну заяву від імені компанії оприлюднено ввечері у п'ятницю, 31 грудня 2021 року, інформує Еспресо.TV.
Таке рішення пояснюється "змінами, внесеними до закону про засоби масової інформації Республіки Білорусь у травні 2021 року".
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Агенція працювала на білоруському медіаринку з 1994 року.
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2021 року самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко заборонив діяльність іноземних ЗМІ на підконтрольній йому території. Обмеження розповсюджуйються й на російські медіа.
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