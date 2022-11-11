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Іранські ракети Zolfaghar - складніша ціль для перехоплення ППО, - військовий експерт Коваленко

11 листопада, 2022 п'ятниця
19:21
Світ Іран ракета

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву", зазначив, що Zolfaghar небезпечніша, ніж "Іскандер", тому що має від'ємну бойову частину від розгінного блоку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Будь-яка балістична ракета – це дуже важка ціль для перехоплення. Наприклад, ракета Fateh-110 (іранська ракета класу "земля-земля" – ред.) є модернізацією ракет Zelzal-1 та Zelzal-2 (некерована ракета іранського виробництва – ред.) і фактичною копією радянської С-75 та Луна-М (тактичні ракетні комплекси з некерованою балістичною ракетою – ред.), тому її треба розглядати як щось середнє між радянськими технологіями та китайськими. Тому, що іранці використовували як зразок CSS-8, який є китайським аналогом С-75, для надання прискорення своїй ракетній програмі", - пояснив військовий експерт.

Олександр Коваленко підсумував, що іранська ракета Fateh-110 - це щось середнє між вище згаданими ракетами.

"А щодо Zolfaghar, то це дуже цікава балістична ракета, тому що вона з'явилася у 2017 році й відразу виробники змогли збільшити відстань знищення об'єкта з 300 км до 700 км, що є достатньо швидким стрибком. Не виключаю, що у цьому брала участь і Росія, надавши якісь ракетні технології, щоб це вдалося зробити Ірану. Але Zolfaghar небезпечніша, ніж "Іскандер", тому що має від'ємну бойову частину від розгінного блоку, відповідно, це ще складніша ціль для перехоплення комплексами ППО", - зауважив Коваленко.

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Росія
ППО
Іран
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