Ірміно став тиловим центром для ПВК Вагнер, де вони концентрують техніку та особовий склад, - голова Сєверодонецької РВА Власенко
Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко розповів, що підрозділи ПВК Вагнер створили власні центри управління в тимчасово окупованих містах Луганщини
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Первомайськ, Стаханов та Ірміно стали тиловими населеними пунктами для ПВК Вагнер. Вони використовують ці населені пункти, як центри управління та доукомплектування своїх підрозділів. Також саме в цих містах вони концентрують техніку та особовий склад для продовження наступу на Бахмут", - розповів Власенко.
Голова Сєверодонецької РВА додав, що Сили оборони України постійно знищують особовий склад та техніку окупантів
"Періодично у ці міста прилітає від Збройних Сил України. Таким чином Сили оборони знищують військову техніку та особовий склад окупантів. Особливо це не змінює ситуацію, однак, якщо ми отримуємо інформацію про дислокацію підрозділів окупантів, то знищуватись вони будуть постійно", - додав він.
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