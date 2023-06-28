Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що Лукашенко, ймовірно, прагне використовувати вагнерівців у Білорусі, щоб купити простір для маневру, щоб врівноважити кремлівську кампанію з поглинання Білорусі за допомогою Союзної держави.

Якщо розповідь Лукашенка про переговори з Пригожиним вірна, це демонструє, що він "політично підкований актор, здатний впливати у вищих ешелонах російської політики", вважають аналітики.

"Лукашенко втрутився як посередник, ймовірно, частково для того, щоб дати зрозуміти Путіну та іншим високопоставленим кремлівським чиновникам, що Москва не повинна жартувати з Лукашенком, і що Лукашенко здатний успішно і незалежно діяти в російській політиці", - йдеться у повідомленні.

Лукашенко хоче встановити жорсткий контроль над вагнерівцями в Білорусі

Зазначається, що Лукашенко, ймовірно, планує встановити жорсткий контроль над силами ПВК Вагнера, які прямують до Білорусі.

Він заявив, що у Білорусі не буде відкрито центрів вербування, схожих на ті, що існують у Росії для вагнерівців. Однак, він дозволить білорусам, і, можливо, громадянам інших країн, приєднуватися до ПВК Вагнера в Білорусі.

Згідно з висловлюванням Лукашенка, ПВК Вагнера переважно буде виступати в ролі навчального та консультативного партнера для військових Білорусі.

Крім того, він заявив, що вагнерівці мають більше підготовки, ніж білоруські військові, і що його армія могла б скористатися багатим бойовим досвідом ПВК Вагнера.

Відомо, що Лукашенко може спробувати використати вагнерівців у Білорусі, щоб зменшити накопичену структурну залежність своїх збройних сил від ЗС РФ у виконанні вищих оперативних функцій.

"Білорусь не має недавнього досвіду проведення великомасштабних операцій або організації навчань вище за рівень батальйону. Основним джерелом знань та досвіду Білорусі для більш високої оперативної діяльності є організовані Росією навчання, такі як навчання, що повторюються "Захід", "Щит Союзу" і "Непорушне братство", - йдеться у повідомленні.

Заколот Пригожина, домовленості з Лукашенком та від'їзд до Білорусі

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. Бойовики зайшли у кілька областей і рухались до столиці РФ, а самій Москві на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - президент РФ дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня Федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Вагнера Євген Пригожин.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.