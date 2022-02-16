Із Рахова до Маріуполя вирушив Потяг єднання, який провезе український прапор через 12 областей

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.



"Для пасажирів поїзда протягом рейсу лунатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що серед зазначених діячів лідер музичного гурту "Антитіла", молодіжний посол UNICEF в Україні Тарас Тополя, артист Павло Зібров, композитор та піаніст-віртуоз Євген Хмара, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх тощо.



"Сьогоднішній рейс із заходу на схід уже заповнений на 89%, більшість пасажирів прямує в напрямку Маріуполя з Ворохти, Буковеля та Яремче", - додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, що 16 лютого в Україні відзначають День єднання.

Президент України Володимир Зеленський запустив у соцмережах флешмоб #UAразом і закликав користувачів брати участь в ініціативі.

16 лютого у Дніпрі в честь Дня єднання у небі з’явиться найбільший український прапор, створений світломузичною інсталяцією Dnipro Light Flowers.

У Луцьку на Київському майдані відбулося розгортання 200-метрового прапора України та підняття, що є найвищим Державним Прапором області.

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