Із Рахова до Маріуполя вирушив Потяг єднання, який провезе український прапор через 12 областей
У середу, 16 лютого, о 12:40 із Рахова Закарпатської області до Маріуполя Донецької області вирушив Поїзд єднання, що провезе Державний Прапор України через 12 областей України, стяг підпишуть на всіх 15 зупинках
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Для пасажирів поїзда протягом рейсу лунатимуть слова підтримки та єднання від українських діячів культури, освіти та спорту", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед зазначених діячів лідер музичного гурту "Антитіла", молодіжний посол UNICEF в Україні Тарас Тополя, артист Павло Зібров, композитор та піаніст-віртуоз Євген Хмара, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх тощо.
"Сьогоднішній рейс із заходу на схід уже заповнений на 89%, більшість пасажирів прямує в напрямку Маріуполя з Ворохти, Буковеля та Яремче", - додали в Укрзалізниці.
- Нагадаємо, що 16 лютого в Україні відзначають День єднання.
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