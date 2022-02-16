У Луцьку в честь Дня єднання розгорнули 200-метровий прапор України
У Луцьку на Київському майдані відбулося розгортання 200-метрового прапора України та підняття, що є найвищим Державним Прапором області
Про це повідомляється на сайті Волинської ОДА.
Зазначається, що до Дня єднання долучилися студенти, місцеві жителі, військові та представники влади.
Зі слів виконувача обов'язків заступника начальника Луцького міськвідділу поліції Юрія Сидорука, на акцію прийшли орієнтовно 300 осіб.
- Нагадаємо, що 14 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ про підвищення військовим зарплат, а також оголосив 16 лютого Днем єднання.
- 16 лютого у Дніпрі в честь Дня єднання у небі з’явиться найбільший український прапор, створений світломузичною інсталяцією Dnipro Light Flowers.
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