Ізраїль погрожує Ірану військовими діями через атаки на кораблі
5 серпня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що його країна готова почати військові дії проти Ірану
Про це розповідає "Радіо Свобода".
"Ми перебуваємо в точці, коли нам потрібно вжити військових дій проти Ірану", - сказав Ганц.
"Світ повинен зараз вжити заходів проти Ірану", - додав він.
Ізраїль, США і Велика Британія раніше звинуватили Іран у причетності до нападу 29 липня в Оманській затоці на танкер Mercer Street.
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Корабель йшов під прапором Ліберії, а перебував у власності Японії. Втім, керувала танкером лондонська компанія Zodiac Maritime, яка є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяла Офера.
Іран заперечує свою причетність до нападу, який, за словами американських та інших чиновників, був здійснений безпілотником.
- 3 серпня біля берегів ОАЕ одразу шість танкерів сповістили про втрату контролю. США, Британія та Ізраїль знову звинуватили Іран.
- Наступного дня одне із суден, яке вважали викраденим, полишили і воно відновило свій курс.
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