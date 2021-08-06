Ізраїль погрожує Ірану військовими діями через атаки на кораблі

Про це розповідає "Радіо Свобода".

"Ми перебуваємо в точці, коли нам потрібно вжити військових дій проти Ірану", - сказав Ганц.



"Світ повинен зараз вжити заходів проти Ірану", - додав він.

Ізраїль, США і Велика Британія раніше звинуватили Іран у причетності до нападу 29 липня в Оманській затоці на танкер Mercer Street.



Читайте також: Безпілотник атакував танкер біля узбережжя Оману, є загиблі



Корабель йшов під прапором Ліберії, а перебував у власності Японії. Втім, керувала танкером лондонська компанія Zodiac Maritime, яка є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяла Офера.

Іран заперечує свою причетність до нападу, який, за словами американських та інших чиновників, був здійснений безпілотником.

