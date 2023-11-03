Ізраїль припинив попереджати Росію про свої атаки в Сирії, - Bloomberg

Про це інформує Bloomberg.

Після того, як Ізраїль попередив сирійські війська листівками, щоб вони не допускали Іран і його союзників до кордону з Ізраїлем, він атакував сирійську військову базу в провінції Дараа 30 жовтня. Повідомляється, що на цій базі перебували іранські офіцери та бойовики групи "Хезболла", які співпрацювали з сирійськими військами.

Це була друга атака Ізраїлю за п’ять днів. Раніше він завдав удар по великому складу зброї на півдні Сирії. В результаті цих атак загинуло понад десять сирійських солдатів і офіцерів. Ізраїль також знищив радари на сусідній базі, де іноді бували російські військові. Невідомо, чи були вони там під час атаки. Сирія підтвердила обидві атаки.

Ізраїль не інформував Росію про ці атаки наперед.

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Ізраїль і Росія обидва вигравали від того, що перший попереджав про свої дії. П’ять років тому російський диктатор Володимир Путін обіцяв ізраїльському прем’єру Біньяміну Нетаньягу, що не дозволить Ірану і "Хезболлі" осісти на південному заході Сирії, біля Голанських висот.

Але після того, як у 2022 році Росія почала війну в Україні, Москва стала ближче до Ірану, погіршуючи стосунки з Ізраїлем. Ізраїльська війна з ХАМАСом, який контролює Газу і також отримує підтримку від Ірану, і тісне партнерство між Ізраїлем і США ще більше роз’єднали їх.