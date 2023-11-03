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Ізраїль припинив попереджати Росію про свої атаки в Сирії, - Bloomberg

3 листопада, 2023 п'ятниця
13:33
Світ Ізраїль танк

Після того як 7 жовтня розпочалася війна з терористами ХАМАС, Ізраїль припинив повідомляти Росію про свої удари по Сирії

Про це інформує Bloomberg.

Після того, як Ізраїль попередив сирійські війська листівками, щоб вони не допускали Іран і його союзників до кордону з Ізраїлем, він атакував сирійську військову базу в провінції Дараа 30 жовтня. Повідомляється, що на цій базі перебували іранські офіцери та бойовики групи "Хезболла", які співпрацювали з сирійськими військами.

Це була друга атака Ізраїлю за п’ять днів. Раніше він завдав удар по великому складу зброї на півдні Сирії. В результаті цих атак загинуло понад десять сирійських солдатів і офіцерів. Ізраїль також знищив радари на сусідній базі, де іноді бували російські військові. Невідомо, чи були вони там під час атаки. Сирія підтвердила обидві атаки.

Ізраїль не інформував Росію про ці атаки наперед.

Читайте більше: Спонсор тероризму й "Новий Єрусалим": як Росія використовує війну в Ізраїлі на шкоду Україні

Ізраїль і Росія обидва вигравали від того, що перший попереджав про свої дії. П’ять років тому російський диктатор Володимир Путін обіцяв ізраїльському прем’єру Біньяміну Нетаньягу, що не дозволить Ірану і "Хезболлі" осісти на південному заході Сирії, біля Голанських висот.

Але після того, як у 2022 році Росія почала війну в Україні, Москва стала ближче до Ірану, погіршуючи стосунки з Ізраїлем. Ізраїльська війна з ХАМАСом, який контролює Газу і також отримує підтримку від Ірану, і тісне партнерство між Ізраїлем і США ще більше роз’єднали їх.

  • 26 жовтня делегація ХАМАС прибула до Москви. Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило рішення російської влади. 
  • В Інституті вивчення війни написали, що Росія запросила делегацію ХАМАС до Москви, аби за допомогою війни в Ізраїлі надалі відвертати увагу США та Заходу від України.
  • 29 жовтня посла РФ Анатолія Вікторова викликали до ізраїльського міністерства закордонних справ у зв'язку з нещодавнім візитом делегації ХАМАСу до Москви.
  • Того ж дня в Махачкалі, столиці Дагестану, відбулися протести проти літака з ізраїльтянами. Кілька тисяч людей викрикували гасла на підтримку Палестини, тримаючи в руках антиізраїльські плакати. Голова Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали увечері 29 жовтня телеграм-канал, до якого начебто причетні "зрадники та бандерівці" з України.
  • В Інституті вивчення війни припускають, що Кремлю, ймовірно, буде важко запевнити виборців, що ситуація під контролем, та переконати єврейську аудиторію, що їхні меншини в безпеці, попри зусилля представити РФ як релігійно толерантну країну.
Росія
Сирія
Ізраїль
Війна в Ізраїлі
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