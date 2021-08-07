Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Ізраїль завдав удару по сектору Гази

Ізраїль завдав удару по сектору Гази

7 серпня, 2021 субота
08:17
Світ Ізраїль

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по об'єктах руху ХАМАС у секторі Гази

Про це повідомляє ЦАГАЛ у Twitter.

Зазначається, що удару було завдано у відповідь на безперервні запуски куль з вибухівкою з Гази в бік Ізраїлю. 

"У відповідь на безперервні запуски куль з вибухівкою з Гази в бік Ізраїлю ми завдали удару по військовому комплексу ХАМАС і ракетній пусковій установці", - заявили ізраїльські військові. 

Наголошується, що установка перебувала в житловому районі, що "доводить, на яку небезпеку ХАМАС наражає мирних палестинських жителів".

Повідомлень про можливі жертви і збитки не надходило.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Ізраїль
ХАМАС
ЦАГАЛ
ракетна система
сектор Гази
Читайте також:
5 серпня, 2021 четвер
Олімпіада-2020: Українська каратистка здобула історичну перемогу в Токіо
Євген Марчук
5 серпня, 2021 четвер
У СБУ назвали причину смерті Марчука
Зеленский
5 серпня, 2021 четвер
"Якщо ти вважаєш: "Нам до Росії", то ти повинен зрозуміти, що потрібно шукати собі місце у РФ": Зеленський назвав помилкою перебування в ОРДЛО прихильників "русского міра"
Київ
+17
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.77
    Купівля 26.77
    Продаж 27.01
  • EUR
    Купівля 31.52
    Продаж 31.95
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
7 серпня
09:23
вакцинація
В Україні за добу зробили рекордну кількість щеплень від COVID-19
09:07
Олександр Хижняк (праворуч)
Український боксер Хижняк програв нокаутом у бою за золото Олімпіади-2020
08:28
коронавірус
В Україні третю добу поспіль фіксують понад 1000 випадків COVID-19
08:00
Інфографіка
"Металіст 1925" - "Чорноморець"
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 3-го туру чемпіонату України з футболу
07:43
Віталій Шишов
Загибель Шишова: Грозєв заявив, що серед білоруських емігрантів у Києві є агенти ФСБ
07:25
ООС
Доба на фронті: російські окупанти здійснили 5 обстрілів
07:12
Анастасія Четверикова та Людмила Лузан (праворуч)
Олімпіада-2020: Українки Лузан та Четверикова виграли срібло Ігор у Токіо
2021, п'ятниця
6 серпня
23:08
Маміхан Умаров
Австрія засудила росіянина, що вбив чеченця Умарова - свідка у справі теракту під "Еспресо"
22:47
Христина Тимановська
Білорусь визнала екстремістським спортивний сайт Тribunа.cоm: писав про Тимановську
22:29
Зеленський
Вагнергейт: на суддю, який ухвалив, що ДБР має відкрити провадження на Зеленського за держзраду, наклали стягнення
21:57
Металіст 1925
"Металіст 1925" обіграв "Чорноморець" у драматичному матчі УПЛ
21:12
вакцинація
В Жулянах відкрили центр вакцинації
20:50
Дугарь пояснила, чому не звернулась до поліції через виявлене за собою стеження
20:13
криптовалюти
В Україні можна буде легально розраховуватись криптовалютами, - Мінцифри
20:07
Дмитро Кулеба
Немає ніякого розвороту України в бік Китаю, - Кулеба
20:00
Інфографіка
Ярослава Магучіх
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 7 серпня
19:49
Яна Дугарь
Справа Шеремета: Дугарь заявила про стеження
19:17
Ножова атака у токійському приміському потязі
У токійській електричці невідомий напав з ножем на пасажирів: 10 людей поранено
19:15
Печерський райсуд Києва заарештував ветерана Прохніча, який погрожував підірвати гранату в будівлі уряду
18:54
будівництво першого в Україні храму у пам'ять про загиблих бійців на сході
На Тернопільщині будують перший в Україні храм у пам'ять про загиблих бійців на сході
18:35
Ексклюзив
Мирослав Федьків
5-річний вундеркінд із Калуша вивчив всю таблицю Менделєєва
18:27
Олег Навальний
У РФ брату опозиціонера Олексія Навального дали рік умовно за нібито "порушення санітарних норм" на мітингу
18:15
День у зоні ООС: росіяни обстріляли українських військових із заборонених мінометів і протитанкової зброї
18:05
володіння українською
Упродовж майже трьох тижнів іспит на володіння українською склали 4766 людей, – голова Нацкомісії
18:00
Церква у Лалібелі
В Ефіопії тиграйські сепаратисти захопили місто Лалібелу з об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
17:59
пожежі у Греції
Україна відправила 100 рятувальників для боротьби із пожежами у Греції
17:30
граната
У Миколаєві на подвір'я кинули гранату, поліція порушила справу
17:25
Kyiv Media Week
11-ий міжнародний медіафорум KYIV MEDIA WEEK відкриває реєстрацію для учасників
17:22
НБУ
Податкова амністія: в НБУ пояснили, як відбуватиметься добровільне одноразове декларування коштів
17:16
Таліби
Таліби захопили перший адмінцентр провінції в Афганістані: вбито речника уряду
17:02
Денис Шмигаль
Шмигаль анонсував держпрограми підтримки виробництва рухомого складу поїздів
17:00
Інфографіка
Станіслав Горуна
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:47
Наталка Діденко
Суттєві дощі малоймовірні: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні 
16:36
grn
Упродовж останнього року заощадження робили 11,8% українців, - Держстат
16:30
пожежа
МЗС рекомендує українцям не відвідувати уражені пожежами райони Греції та Північної Македонії
16:25
Наталія Гаврилиця
В Молдові монобільшість партії Санду затвердила новий уряд
16:15
продаж ліків дітям
Стало відомо суму штрафу за продаж ліків в аптеках дітям до 14 років
16:00
Британія передасть українським ВМС два мінних тральщики
15:55
Porsche представив новий спорткар за $620 тис.
15:35
Станіслав Горуна
Олімпіада-2020: каратист Горуна виборов бронзову медаль Ігор у Токіо
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV