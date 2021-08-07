Ізраїль завдав удару по сектору Гази

Про це повідомляє ЦАГАЛ у Twitter.

Зазначається, що удару було завдано у відповідь на безперервні запуски куль з вибухівкою з Гази в бік Ізраїлю.

"У відповідь на безперервні запуски куль з вибухівкою з Гази в бік Ізраїлю ми завдали удару по військовому комплексу ХАМАС і ракетній пусковій установці", - заявили ізраїльські військові.

Наголошується, що установка перебувала в житловому районі, що "доводить, на яку небезпеку ХАМАС наражає мирних палестинських жителів".

Повідомлень про можливі жертви і збитки не надходило.

