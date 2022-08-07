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Ізраїль заявив про "досягнення цілей" операції проти "Ісламського джихаду"

7 серпня, 2022 неділя
20:00
Світ Яїр Лапід

Прем'єр-міністр країни Ізраїлю Яїр Лапід наголосив, що цілей в операції проти "Ісламського джихаду" досягнуто, її подальше проведення може завдати лише шкоди

Про це інформує ізраїльський інтернет-ресурс Detaly.co.il.

Як йдеться у повідомленні, прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що мети досягнуто й продовжувати операцію буде не на користь.

"На зустрічі з головами місцевих рад населених пунктів, розташованих поблизу сектору Газа, прем'єр-міністр Яїр Лапід заявив, що "мети операції досягнуто і її подальше проведення може завдати лише шкоди", - пише інтернет-ресурс "Деталі" з посиланням на державну телерадіокомпанію "Кан".

Яїр Лапід повідомив у Twitter, що побував у Сдероті разом із міністром економіки Орною Барбівай.

"У мерії Сдерота прем'єр-міністр провів нараду з головами місцевих рад, зазначивши, що уряд вперше перебуває у такому щільному контакті з владою на місцях під час проведення військової операції", - йдеться у повідомленні.

Як пише ресурс "Деталі", під час поїздки на південь країни Яїр Лапід разом із міністром оборони Бені Ганцем відвідав командування Південного військового округу, де провів нараду разом із головою генштабу та іншими високопоставленими військовими.

  • Єгипет пропонує посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною в секторі Газа, воно має початись 7 серпня.
  • 5 серпня в Ізраїлі оголосили ракетну загрозу, влада відкрила бомбосховища. Невдовзі після цього, Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ватажка терористів з "Ісламського джихаду" Тайсіра Джабарі. 
  • Пізніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по сектору Газа, проводячи операцію "Світанок" проти угруповання "Ісламський джихад". Палестинські офіційні особи заявили, що в результаті серії авіаударів по Газі загинули щонайменше вісім людей, у тому числі 5-річна дівчинка, і ще 40 людей отримали поранення.
  • 6 серпня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з сектору Гази та оголосив мобілізацію резервістів. 

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Ізраїль
Палестина
Єгипет
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