Ізраїльський БПЛА запобіг пуску протитанкових ракет з Лівану

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"Нещодавно терористичний осередок спробував запустити протитанкові ракети з Лівану в бік північного Ізраїлю, поблизу кібуцу Ханіта. БПЛА ЦАХАЛу вразив позицію", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі Армії оборони Ізраїлю також додали відео атаки БПЛА на точку імовірного запуску ракет.