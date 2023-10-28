Ізраїльський БПЛА запобіг пуску протитанкових ракет з Лівану
28 жовтня ЦАХАЛ атакував позиції терористів у Лівані, з яких мав відбутися пуск протитанкових ракет у бік північного Ізраїлю
Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.
"Нещодавно терористичний осередок спробував запустити протитанкові ракети з Лівану в бік північного Ізраїлю, поблизу кібуцу Ханіта. БПЛА ЦАХАЛу вразив позицію", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі Армії оборони Ізраїлю також додали відео атаки БПЛА на точку імовірного запуску ракет.
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