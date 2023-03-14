Кабмін призначив тимчасового очільника ДП "Ліки України" й ухвалив інші кадрові рішення
Сьогодні 14 березня Кабінет міністрів України призначив тимчасового очільника "Ліки України" та заступника голови Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту
Про це інформує представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
Сергія Максимова призначили заступником начальника Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Також тимчасовим очільником правління публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Ліки України" Кабмін обрав Андрія Курбета.
Уряд погодив звільнення Сергія Рублевського з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.
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