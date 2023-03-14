Про це інформує представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Сергія Максимова призначили заступником начальника Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також тимчасовим очільником правління публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Ліки України" Кабмін обрав Андрія Курбета.

Уряд погодив звільнення Сергія Рублевського з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.