Кабул: кількість жертв терактів "Ісламської держави" сягнула 170

Про це розповідає CBS з посиланням на міністерство охорони здоров'я Афганістану.



Евакуаційні рейси були відновлені в п’ятницю в аеропорту Кабула, менш ніж за день після того, як 13 американських військовослужбовців і десятки афганців загинули внаслідок вибухів терористів-смертників "Ісламської Держави". Військові чиновники попереджали про те, що до аеропорту можуть бути спрямовані нові напади, і що їх ризик зростає на тлі поспіху вивести сотні американців і якомога більше вразливих афганців з країни.



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Представник міністерства охорони здоров'я Афганістану вранці в п'ятницю повідомив CBS News, що кількість загиблих від подвійного теракту досягла щонайменше 170 осіб, переважна більшість жертв - афганці. З 13 американських військовослужбовців, які були вбиті, 10 були морськими піхотинцями. ВМС США підтвердили в п'ятницю, що ще один із загиблих американців був матросом. Це був найсмертоносніший день для американських військ в Афганістані за десятиліття. Щонайменше 18 американських військовослужбовців отримали поранення в результаті нападу.



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Президент Байден, звертаючись до нації в четвер, пообіцяв, що Америка не пробачить і не забуде винних у нападі. Його головнокомандувач у цьому регіоні пообіцяв, що американські сили вже працюють над пошуком змовників ІДІЛ, які стоять за вибухами, і що США помстяться.

Нагадаємо, 26 серпня пролунав вибух біля входу в аеропорт Кабула: терорист-смертник підірвав себе у натовпі.

Після цього посол Франції у Афганістані попередив про можливість ще одного вибуху в Кабулі

Згодом другий вибух прогримів у готелі "Баронс", де зупиняються британці та американці.

Кореспондент ВВС заявила, що військових в аеропорту попередили про можливість ракетного удару.

ЗМІ та таліби заявили про причетність "Ісламської держави" до терактів. Пізніше та взяла на себе відповідальність

Впродовж вечора ЗМІ інформували про нові вибухи в столиці Афганістану