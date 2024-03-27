Карта бойових дій за період 20-27 березня: Росія збільшила натиск і має просування на фронті

Новини з фронту на Луганщині

Завдяки рейду російських добровольців на Білгородщину вдалося відвернути частину армії ворога, що наступає, від Куп’янського напрямку. Відтак ця ділянка фронту є однією з небагатьох, де немає жодних територіальних змін.

Водночас південніше, на напрямку біля Кремінної, рашисти зосередили великі ресурси, щоб відкинути Сили оборони на правий берег річки Жеребець у напрямку на Лиман. Упродовж тижня рашисти провели кілька хвиль штурмів на села Терни, Ямполівка й Торське. Кілька разів позиції ЗСУ переходили з рук у руки, однак днями загарбники таки зуміли просунутися на кількасот метрів на захід і закріпитися. Зараз на цій ділянці фронту тривають інтенсивні бої.

Часів Яр готується до облоги

Бої за територію протяжністю 6 км між Бахмутом і Часовим Яром тривали майже рік. Ні Богданівка, ні Іванівське ще не окуповані, але ситуація розвивається таким чином, що, ймовірно, це станеться найближчими тижнями. Протягом цього тижня росіяни зуміли ще більше пробитися в центр Іванівського, а також закріпитися на його південно- та північно-східних околицях. Окрім того, вони змогли зайняти наші позиції вздовж дороги Хромове – Часів Яр, яка пролягає по хребту височини. Саме по цьому хребту вони й мають намір підійти до міста, до околиць якого залишилося близько кілометра. Через зайнятий спостережний пункт на хребті тепер росіяни можуть здійснювати вогневий контроль як за Богданівкою, так і за Іванівським.

Одночасно вони намагаються вибити ЗСУ із Кліщіївки та Андріївки, перейшовши залізницю й канал, і зайти в наш тил. Утім українські воїни на цій ділянці тримають фронт і відбивають усі атаки.

Карта змін на пост-Авдіївському фронті

За тиждень рашисти таки змогли витіснити ЗСУ з Тоненького та Орлівки й окупували ці села. Відтак, як і очікувалося, фронт почав формуватися по обидва береги річки Дурної та озер і заплав, які вона утворює. Важкі бої тривають за центральні вулиці Бердичів, де Сили оборони стримують ворога ще на лівобережжі річки й не допускають до атак на головну лінію нашого захисту.

Окупанти натомість намагаються розвинути успіх на захід від Тоненького в напрямку на Уманське, де також розміщена наша лінія оборони. Втім, щоб пройти ці 4 км, ворог втратить не одну тисячу солдат.

Вугледарський напрямок

Новомихайлівка вже кілька місяців є епіцентром боїв на стику східного й південного фронту. Попри те, що рашисти атакують село з трьох боків і за останні дні пробилися до його центральної частини, ЗСУ продовжують тримати удар, а лінія фронту залишається умовно стабільною.

На північ від Мар’їнки росіяни знову атакували в напрямку на Красногорівку. Їм вдалося перетнути річку на відтинку 2 км. Відтак це дасть їм змогу атакувати село ще з одного напрямку. Наступ на Георгіївку просувається як мокре горить – до сотні метрів за тиждень.

ЗСУ знову прилетіли в Крим

Комплексний удар ракетами й безпілотниками не тільки уразив у бухті в Севастополі два великі десантні кораблі – "Ямал" і захоплений раніше наш "Костянтин Ольшанський", – а й знищив два центри зв’язку: головний у ЧФ РФ у Севастополі, а також на аеродромі в Бельбеку. Крім того, на цьому аеродромі ракети знищили та пошкодили не менш ніж три винищувачі Су-27. У районі Гвардійського, де розташоване нафтосховище, пролунало понад 20 вибухів. Також "бавовна" відвідала залізничний центр у Джанкої.

Найбільший ракетний удар цього року по Україні

98 крилатих ракет Х-101/55, понад 20 балістичних ракет "Іскандер", 5 ракет Х-22, не менш ніж 7 "кинджалів", 2 надзвукові "циркони" та півтори сотні "шахедів" за 3 дні впали на голови українцям у більшості обласних центрів країни. Внаслідок найбільшої атаки на енергетичні об’єкти електрика зникла щонайменше в 15 містах. Найсерйозніше постраждали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Хмельницький і Львівщина, хоча цілилися найбільше по Києву.

Удари по російській економіці

Наші дрони влучили у ще один НПЗ – Куйбишевський, який розташований у Самарі та переробляє понад 3 млн тонн нафти в рік, або 1% усієї нафтопереробки Ерефії. За рік усі НПЗ РФ переробляють у середньому 270 млн тонн.

Загалом за три місяці ми зруйнували 9 російських заводів, які переробляли 30% нафти. А в 1000-кілометровій зоні досяжності українських безпілотників перебувають ще 10 заводів, які переробляють 32% об’єму нафти в цій галузі. Отже, потенційно дрони СБУ і ГУР можуть зупинити 62% нафтопереробки Росії.