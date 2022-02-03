КАС переніс ще одну апеляцію у справі Порошенка через хворобу одного із суддів
Київський апеляційний суд переніс слухання про апеляцію на рішення суду щодо арешту майна п'ятого президента та очільника партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка через хворобу одного із суддів
Про це повідомляє УП.
"У зв'язку із хворобою одного із суддів колегії розгляду апеляційної скарги щодо арешту майна Порошенка не було", - сказав адвокат Порошенка Ігор Головань журналістам.
За словами Голованя, захист просив якнайшвидше призначити розгляд апеляції.
Захист Порошенка вважає, що перенесення розгяду апеляцій пов’язані з політичною діяльністю.
Адвокат додав, що розгляд справи продовжать 9 березня.
- Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду. Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- 17 січня Порошенко повернувся до України. В аеропорту на паспортному контролі лідера "Євросолідарності" зустріли працівники ДБР, а прикордонники перевіряли документи пя'того президента близько 15 хвилин. Порошенко поїхав з аеропорту одразу до суду, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу. Виступи сторін у суді тривали до 17:30, після чого суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення. Він пробув там майже 5 годин, проте жодного рішення не ухвалив. Натомість до зали засідань вийшов секретар суду і повідомив, що рішення щодо Порошенка оголосять 19 січня о 14.00.
- 19 січня 2022 суд призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду.
- 28 січня Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги на рішення щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання Петру Порошенку на 11 лютого.
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