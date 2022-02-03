КАС переніс ще одну апеляцію у справі Порошенка через хворобу одного із суддів

Про це повідомляє УП.



"У зв'язку із хворобою одного із суддів колегії розгляду апеляційної скарги щодо арешту майна Порошенка не було", - сказав адвокат Порошенка Ігор Головань журналістам.



За словами Голованя, захист просив якнайшвидше призначити розгляд апеляції.



Захист Порошенка вважає, що перенесення розгяду апеляцій пов’язані з політичною діяльністю.



Адвокат додав, що розгляд справи продовжать 9 березня.



Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду. Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.

17 січня Порошенко повернувся до України. В аеропорту на паспортному контролі лідера "Євросолідарності" зустріли працівники ДБР, а прикордонники перевіряли документи пя'того президента близько 15 хвилин. Порошенко поїхав з аеропорту одразу до суду, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу. Виступи сторін у суді тривали до 17:30, після чого суддя Олексій Соколов пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення. Він пробув там майже 5 годин, проте жодного рішення не ухвалив. Натомість до зали засідань вийшов секретар суду і повідомив, що рішення щодо Порошенка оголосять 19 січня о 14.00.

19 січня 2022 суд призначив Порошенку особисте зобов'язання як запобіжний захід у справі про держзраду.

28 січня Київський апеляційний суд переніс розгляд скарги на рішення щодо обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання Петру Порошенку на 11 лютого.