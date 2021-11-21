Керівник BioNTech заявив, що вакцинуватися від коронавірусу доведеться щороку

Про це Шахін розповів у інтерв'ю Bild am Sonntag, повідомляє Укрінформ.

За його словами, у майбутньому доведеться проводити щорічні ревакцинації, як це зараз відбувається для захисту проти грипу.

"Нещодавно опубліковані дані нашого дослідження засвідчують, що вакцинація забезпечує дуже високий захист до дев’яти місяців, тому у вакцинованих людей рідко розвиваються серйозні захворювання та вони рідко потрапляють у лікарню", - сказав Шахін.

Він додав, що бустерна доза не лише захищає вакциновану особу, а й допомагає розірвати ланцюги передачі інфекції.