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Головна Коронавірус Керівник BioNTech заявив, що вакцинуватися від коронавірусу доведеться щороку

Керівник BioNTech заявив, що вакцинуватися від коронавірусу доведеться щороку

21 листопада, 2021 неділя
22:53
Коронавірус вакцина Pfizer

Глава німецької компанії BioNTech Угур Шахін заявив, що від COVID-19, ймовірно, доведеться вакцинуватися щороку

Про це Шахін розповів у інтерв'ю Bild am Sonntag, повідомляє Укрінформ.

За його словами, у майбутньому доведеться проводити щорічні ревакцинації, як це зараз відбувається для захисту проти грипу.

"Нещодавно опубліковані дані нашого дослідження засвідчують, що вакцинація забезпечує дуже високий захист до дев’яти місяців, тому у вакцинованих людей рідко розвиваються серйозні захворювання та вони рідко потрапляють у лікарню", - сказав Шахін.

Він додав, що бустерна доза не лише захищає вакциновану особу, а й допомагає розірвати ланцюги передачі інфекції.

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вакцина
Вакцинація
щеплення
COVID-19
Pfizer
Pfizer/BioNTech
BioNTech
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