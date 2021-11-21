Керівник BioNTech заявив, що вакцинуватися від коронавірусу доведеться щороку
Глава німецької компанії BioNTech Угур Шахін заявив, що від COVID-19, ймовірно, доведеться вакцинуватися щороку
Про це Шахін розповів у інтерв'ю Bild am Sonntag, повідомляє Укрінформ.
За його словами, у майбутньому доведеться проводити щорічні ревакцинації, як це зараз відбувається для захисту проти грипу.
"Нещодавно опубліковані дані нашого дослідження засвідчують, що вакцинація забезпечує дуже високий захист до дев’яти місяців, тому у вакцинованих людей рідко розвиваються серйозні захворювання та вони рідко потрапляють у лікарню", - сказав Шахін.
Він додав, що бустерна доза не лише захищає вакциновану особу, а й допомагає розірвати ланцюги передачі інфекції.
- 21 листопада повідомлялося, що від COVID-19 повністю вакциновано 23% населення України.
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