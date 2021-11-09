Керівник Pfizer спрогнозував, що вакцинуватися від COVID-19 доведеться щороку

Про це Бурла заявив під час виступу в Atlantic Council, передає "РБК-Україна".



При цьому керівник Pfizer відзначив високу ефективність третьої дози вакцини.



"Я думаю, що ревакцинація, третя доза, дає дуже, дуже високий рівень захисту, вище, ніж раніше досягнутий, який становив 95% з двома дозами", - сказав Бурла.



Гендиректор Pfizer додав, що на сьогодні питанням є термін збереження захисту від коронавірусу. За словами Бурли, дослідження свідчать, що через півроку після вакцинації імунітет до COVID-19 знижується.



"Нам потрібно постежити впродовж шести, семи, восьми, дев'яти місяців після бустерного щеплення", - додав Бурла.



На думку керівника компанії-виробника вакцини, захист від коронавірусу після бустерної дози зберігається близько року. Водночас він зазначив, що у цьому питанні наразі немає визначеності і потрібно більше даних.



"Нам потрібно почекати і постежити. Але ймовірний сценарій - це щорічна ревакцинація", - сказав Бурла.

Нагадаємо, в Україні збільшили кількість професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19.