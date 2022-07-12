Керівник Роскосмосу Рогозін показав "найпотужнішу у світі" ракету "Сармат" і анонсував серійне виробництво
Росіяни продовжують хизуватися ядерною зброєю і погрожувати світові
Фото ракети Дмитро Рогозін виклав у Телеграм.
"Сармат. Найпотужніша у світі ядерна ракета глобальної дальності готується до нових випробувань та серійного виробництва", - написав він.
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