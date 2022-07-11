Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Росія хотіла довести, що в неї "друга армія світу". Всі побачили: армія мародерів, терористів і ґвалтівників. Росія хотіла показати, що має потужний ВПК (військово-промисловий комплекс) – #аналоговнет. Всі побачили: знаменита С-300 ловить ракети, як російські футболісти – м'ячі. Все ще йде за планом, чи не так?", – написав Подоляк

11 липня ЗСУ завдали удару по скупченню противника на Херсонщині, — ОК "Південь".

Того ж дня ЗСУ показали звільнене село на Херсонщині. Залишилась тільки "мертва" ворожа техніка.

10 липня міністр оборони розповів, що президент наказав українським військовим повернути окуповані території на Півдні України, які є важливими для економіки країни.