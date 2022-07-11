Російська С-300 ловить ракети, як російські футболісти — м'ячі, — Подоляк
Радник голови Офісу президента висміяв зенітно-ракетний комплекс С-300, який є на озброєнні армії РФ
Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.
"Росія хотіла довести, що в неї "друга армія світу". Всі побачили: армія мародерів, терористів і ґвалтівників. Росія хотіла показати, що має потужний ВПК (військово-промисловий комплекс) – #аналоговнет. Всі побачили: знаменита С-300 ловить ракети, як російські футболісти – м'ячі. Все ще йде за планом, чи не так?", – написав Подоляк
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