Хабар заступнику голови Харківської облради: суд заарештував адвоката-пособника, застава понад 700 тис. грн
Вищий антикорупційний суд заарештував пособника заступника голови Харківської облради, якого спіймали на хабарі сумою понад 1 млн грн
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Telegram.
Суд відправив адвоката до СІЗО на 60 діб - до 20 вересня.
Суддя визначив йому заставу у розмірі 713 700 грн, у разі внесення на адвоката буде покладено ряд обов’язків.
За даними слідства, за хабар (1 млн 50 тис. грн) заступник голови облради та адвокат "обіцяли" залишити людину на посаді директора комунального підприємства.
- 22 липня детективами Національного антикорупційного борю затримано заступника голови Харківської обласної ради та його спільника-адвоката на отриманні хабаря у розмірі 1 млн 50 тис. грн.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри фігурантам.
- 24 липня ВАКС заарештував заступника голови Харківської облради з заставою 4,75 млн грн.
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