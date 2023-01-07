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"Хай новонароджений Спаситель принесе нам свої благодать, світло, мир і надію", - різдвяне привітання очільник УГКЦ Блаженнішого Святослава

7 січня, 2023 субота
02:43
Суспільство Предстоятель УГКЦ Святослав

Святослав звернувся з різдвяним привітом до тих, хто переживає всю трагічність нашої сьогоднішньої миті, до всіх тих, хто дивиться в обличчя смерті, хто втратив сенс життя, у кого з болю і розпуки опускаються руки

З такими словами звернувся Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, вітаючи українців з Різдвом Христовим, інформує пресцентр УГКЦ.

Він підкреслив, що це велике свято присутності вічності в цю мить. Бо день Різдва Христового — це момент, коли вічність зустрічається з миттю.

"Вічний Бог, у якого немає минулого чи майбутнього, а лише вічне сьогодні, входить у миттєвість людського життя в цьому світі. Відтак ця мить створеного, яка обмежена простором і часом, у момент Різдва Христового наповнюється цим небесним, божественним тепер", — пояснив очільник УГКЦ.

Він наголосив, що Христос народжується між нами, наповнюючи нашу мить небесним світлом, силою і змістом.

У відеопривітанні Блаженніший Святослав звернувся з різдвяним привітом до тих, хто переживає всю трагічність нашої сьогоднішньої миті, до всіх тих, хто дивиться в обличчя смерті, хто втратив сенс життя, у кого з болю і розпуки опускаються руки.

"Христос народжується для того, щоб наповнити нашу мить своїм божественним, вічним змістом", — запевнив Глава УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ привітав зі святом наших воїнів на передовій, наших волонтерів, які рятують людське життя, державних мужів і скромних працівників, батьків і матерів, тих, що перебувають далеко від рідної домівки, і тих, що зігрівають своїх братів і сестер теплотою свого сімейного затишку.

"Нехай наш новонароджений Спаситель принесе в нашу теперішню мить життя України свою благодать, своє світло і свій мир, свою надію. Бо тепер у своїй вічності Він народжується в цю мить життя України, Церкви і нашого народу на Батьківщині та на поселеннях", — побажав українцям Отець і Глава УГКЦ.

  • Нагадаємо, у своєму різдвяному привітанні предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній наголосив на тому, що "досягнути справжнього миру можна лише поборовши зло".
  • Також 7 січня ПЦУ вперше проведе різдвяну літургію у головному храмі Києво-Печерської лаври, звідки нещодавно виселили УПЦ МП.

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УГКЦ
Різдво
Святослав Шевчук
війна з Росією
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