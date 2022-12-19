Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"Представники ООН присутні в місті Херсон. Вони надають нам дуже потужну благодійну допомогу. Зокрема дуже велика допомога у вигляді генераторів для підтримки роботи пунктів "незламності". Також вони надають допомогу для облаштування бомбосховищ та укриттів", - розповіла Лугова.

Голова Херсонської міської ВА також розповіла про поточну ситуацію в місті з роботою комунальних підприємств

"На сьогодні Херсон на 80% забезпечений водопостачанням, на 85% - теплопостачанням та на 90% - електропостачанням. Проте росіяни, знаючи де знаходиться критична інфраструктура міста, намагаються кожного дня її знищити. Тому ці цифри кожного дня можуть змінюватись", - додала вона.

14 грудня війська РФ завдали удару з РСЗВ по Херсону: під ураженням опинилася будівля обласної адміністрації.

У понеділок, 19 грудня, внаслідок обстрілів росіян було пошкоджено будівлю Херсонської ОВА

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