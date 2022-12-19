Херсон на 80% забезпечений водою та на 90% - електроенергією, - голова міської ВА Лугова
Голова Херсонської міської ВА Галина Лугова розповіла, що у місті майже повністю відновлене тепло та водопостачання
Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"
"Представники ООН присутні в місті Херсон. Вони надають нам дуже потужну благодійну допомогу. Зокрема дуже велика допомога у вигляді генераторів для підтримки роботи пунктів "незламності". Також вони надають допомогу для облаштування бомбосховищ та укриттів", - розповіла Лугова.
Голова Херсонської міської ВА також розповіла про поточну ситуацію в місті з роботою комунальних підприємств
"На сьогодні Херсон на 80% забезпечений водопостачанням, на 85% - теплопостачанням та на 90% - електропостачанням. Проте росіяни, знаючи де знаходиться критична інфраструктура міста, намагаються кожного дня її знищити. Тому ці цифри кожного дня можуть змінюватись", - додала вона.
- 14 грудня війська РФ завдали удару з РСЗВ по Херсону: під ураженням опинилася будівля обласної адміністрації.
- У понеділок, 19 грудня, внаслідок обстрілів росіян було пошкоджено будівлю Херсонської ОВА
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