Херсон отримав 40 тонн продовольства від американського благодійного фонду
У Херсон доправили 40 тонн гуманітарної допомоги, зокрема продуктів тривалого зберігання, з США від найбільшого недержавного благодійного фонду "Samaritan's Purse"
Про це інформує Херсонська міська рада.
"Доброго дня, шановні херсонці! Сьогодні ми знов отримали дуже потужний вантаж для жителів нашої тергромади", - пише пресслужба.
У Херсон доправили 40 тонн гуманітарного вантажу. Зокрема це продукти тривалого зберігання: консерви, олія, крупи.
Повідомляється, що невдовзі жителі міста отримають цю гуманітарну допомогу.
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