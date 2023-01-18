Про це інформує Херсонська міська рада.

"Доброго дня, шановні херсонці! Сьогодні ми знов отримали дуже потужний вантаж для жителів нашої тергромади", - пише пресслужба.

У Херсон доправили 40 тонн гуманітарного вантажу. Зокрема це продукти тривалого зберігання: консерви, олія, крупи.

Повідомляється, що невдовзі жителі міста отримають цю гуманітарну допомогу.

Чернігівська область отримала конструкції трьох мостів, які встановлять замість зруйнованих внаслідок бойових дій. Допомогу надіслала французька гуманітарна місія.

Очільник ОБСЄ зустрівся 16 січня із Зеленським та урядовцями: обговорили порушення прав людини на окупованих територіях і гуманітарну підтримку.

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