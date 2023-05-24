Про це Хейні написав у twitter.

Таким чином, абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг), відреагував на слова Арума, який після бою перепросив у Ломаченка за результат та сказав, що насправді він "легко виграв цей поєдинок".

"Боб, стара дупа, проспав весь бій. Дивився його в перервах між раундами", - написав Хейні, якому судді одностайно віддали перемогу - 116:112, 115:113, 115:113.

91-річний Арум є головою Top Rank та промоутером Хейні та Ломаченка.