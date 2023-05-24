Хейні обізвав свого 91-річного промоутера через слова про бій з Ломаченком
Американський боксер Девін Хейні обізвав власного промоутера Боба Арума через його слова, що на перемогу в поєдинку заслужив Василь Ломаченко з України
Про це Хейні написав у twitter.
Таким чином, абсолютний чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг), відреагував на слова Арума, який після бою перепросив у Ломаченка за результат та сказав, що насправді він "легко виграв цей поєдинок".
"Боб, стара дупа, проспав весь бій. Дивився його в перервах між раундами", - написав Хейні, якому судді одностайно віддали перемогу - 116:112, 115:113, 115:113.
91-річний Арум є головою Top Rank та промоутером Хейні та Ломаченка.
- 21 травня Василь Ломаченко поступився Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
- Після бою стало відомо, що Ломаченко перевершив Хейні за кількістю ударів.
- Менеджер Василя Ломаченка Егіс Клімас заявив, що його команда не погодилася з поразкою та подасть протест на результат бою.
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