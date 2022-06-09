Хлопці виконали свій обовʼязок, вони не зламалися, - воїн ЗСУ "Монгол" про полонених захисників Азовсталі
Військовослужбовець ЗСУ, волонтер "Азову" на псевдо "Монгол" висловився, що тепер полонені захисники заводу "Азовсталь" і міста Маріуполя виконали свій обовʼязок і не зламалися
Український захисник розповів це в етері телеканалу "Еспресо".
"Хлопці виконали свій обовʼязок. Вони - воїни, захисники. Звичайно, у полоні можуть бути погані настрої, але відео, що знімали російські медіа, підтверджують, що хлопці не зламалися. Подивіться ті відео - голоси, очі, немає паніки, немає страху", - зазначив "Монгол".
Військовослужбовець додав, що російським медіа не можна вірити й усе, що вони кажуть, - це брехня.
"Хочу, щоб усі зрозуміли: жодних домовленостей з Росією немає. Не можна вірити тому, що кажуть російські медіа. Це все гра ФСБ й російських спецслужб, щоб розділяти українське суспільство, щоб ми сварилися між собою. Усе, що бреше Росія про "Азов", що вони зверхньо ставляться до інших, що вони неонацисти й фашисти, - це все брехня", - наголосив волонтер "Азову".
- 5 червня в етері Еспресо мама бійця полку "Азов" Іллі Самойленка Алла розповіла, що з родичами полонених військових з Азовсталі влада не підтримує жодної комунікації.
- Екскомандир "Азова" Максим Жорін повідомив, що російські військові передали Україні перші тіла загиблих захисників Маріуполя. Обмін відбувся 4 червня.
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