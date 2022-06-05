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Ексклюзив

Влада не підтримує зв’язок з родичами полонених з Азовсталі, - мама бійця полку "Азов"

5 червня, 2022 неділя
15:21
війна з Росією Азов Маріуполь Ілля Самойленко

Мама бійця полку "Азов" Іллі Самойленка Алла розповіла, що з родичами полонених військових з Азовсталі влада не підтримує жодної комунікації

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"В мене не було й немає зв’язку з моїм сином. Жоден з органів влади не переходить в особисту комунікацію з родичами захисників Азовсталі. Я можу розповісти те, що всі і так знають. Про наших бійців з Азовсталі практично немає інформації. Доходить фрагментована та не дуже приємна інформація. Ця інформація часто кидає просто у відчай і дуже важко боротись з тим, щоб не прислухатись до цих новин. Офіційної інформації від української влади немає", - розповіла Самойленко.

Мама Іллі Самойленко також додала, що їм повідомили про те, що операцією зі звільнення українських бійців з Азовсталі буде займатись ГУР МО України.

"Єдине, що ми знаємо на сьогодні це те, що керівництво операцією зі звільнення наших бійців взяло на себе ГУР МО України. Ми дуже сподіваємось, що це матиме хоч якийсь результат найближчим часом. Дуже хочеться дізнатись більше про наших дітей. Я думаю, що нам можуть не розповідати всього, бо близькі люди бійців часто є причиною витоків інформації. Однак те, що немає жодних новин про бійців з Азовсталі залишається фактом", - додала Самойленко.

  • 11 травня командир 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергій Волинський (Волина) закликав іноземні держави терміново провести екстракцію військових України з Азовсталі.
  • 16 травня з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. 
  • Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.
  • Перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.
  • 25 травня дружина захопленого росіянами командира полку "Азов" Дениса Прокопенка - Катерина Прокопенко - заявила, що захисники Азовсталі утримуються в полоні у задовільних умовах.
  • 30 травня сестра командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського закликала суспільство і блогерів просити повернення героїв Азовсталі додому.
  • 30 травня дружини, матері та сестри захисників Маріуполя та Азовсталі створили власну раду "Жінки зі сталі". Організація має стати медіатором між владою та родинами героїв і координуватиме процес їхнього повернення додому

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