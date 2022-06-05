Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"В мене не було й немає зв’язку з моїм сином. Жоден з органів влади не переходить в особисту комунікацію з родичами захисників Азовсталі. Я можу розповісти те, що всі і так знають. Про наших бійців з Азовсталі практично немає інформації. Доходить фрагментована та не дуже приємна інформація. Ця інформація часто кидає просто у відчай і дуже важко боротись з тим, щоб не прислухатись до цих новин. Офіційної інформації від української влади немає", - розповіла Самойленко.

Мама Іллі Самойленко також додала, що їм повідомили про те, що операцією зі звільнення українських бійців з Азовсталі буде займатись ГУР МО України.

"Єдине, що ми знаємо на сьогодні це те, що керівництво операцією зі звільнення наших бійців взяло на себе ГУР МО України. Ми дуже сподіваємось, що це матиме хоч якийсь результат найближчим часом. Дуже хочеться дізнатись більше про наших дітей. Я думаю, що нам можуть не розповідати всього, бо близькі люди бійців часто є причиною витоків інформації. Однак те, що немає жодних новин про бійців з Азовсталі залишається фактом", - додала Самойленко.

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Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азовсталі важкопоранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українських захисників евакуювали із заблокованого заводу "Азовсталь" у Маріуполі за посередництва Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Франції та ООН.

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